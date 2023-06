Joseef e Cobes Corner pubblicano il nuovo album

La sintesi perfetta di due stili musicali diversi nel nuovo EP di Joseef e Cobes Corner: “Memory of the Ashes” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming

Una collaborazione artistica nata per caso sul web, un incontro tra due stili musicali differenti, una sintesi unica e originale che ha dato vita a “Memory of the Ashes”, EP Lo-fi Hip Hop firmato dal compositore italiano Joseef e dal beatmaker tedesco Cobes Corner.

Due produttori, due anime, quattro tracce pubblicate da Emic Lo-Fi / Hip Hop, sub label della bolognese Emic Entertainment, che gravitano attorno ad un immaginario etereo e sognante sorretto da un’architettura di armonie sofisticate e groove semplici e decisi.

“Ci siamo incontrati su Discord e abbiamo iniziato da subito a lavorare insieme su nuova musica. Dopo la stesura del primo brano ci siamo resi conto che i nostri stili si sposavano perfettamente. È una miscela originale che ci ha sorpreso e ci è piaciuta all’istante. È stato un flusso molto naturale che ci ha portato alla realizzazione di questo EP”

“Memory of the Ashes” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Joseef e Cobes Corner hanno saputo creare un sound originale e coinvolgente, che trasmette emozioni semplici ed evoca ricordi lontani. Un EP che dimostra come la musica possa unire culture e linguaggi diversi, e come il web possa essere uno spazio di condivisione e creatività.

TRACKLIST:

1 Moonlight (Intro)

2 The Morning Dew

3 Memory of the Ashes

4 A New Perspective