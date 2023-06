Sargassi torna con il singolo “Vita di Prova”

“Vita di Prova” è il sesto singolo di Sargassi tratto dall’album Circolo Polare Catartico, il secondo in uscita con Sorry Mom

“Vita di Prova” è il sesto singolo di Sargassi tratto dall’album Circolo Polare Catartico, il secondo in uscita con Sorry Mom! dopo “L’Ingenuo della Lampada”. l brano è una vera e propria riflessione in musica su come sarebbe la vita se si fosse detta o non detta una determinata cosa, fatto o non fatto un certo gesto. Se la prima vita fosse di prova, nella prossima si farebbe tutto nella maniera giusta?

“E ora vorrei dell’altro tempo, lo sprecherei senz’altro meglio, per fare tutto ciò che voglio bastano gli anni che ho perso”.

A volte però per ridisegnare il mondo non serve una macchina del tempo, basta solo l’incontro giusto. Il video che accompagna il brano racconta la storia dello sviluppo della canzone, dalle registrazioni al Bonsai Studio di Orvieto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, fino all’esibizione all’Ariston il 9 settembre del 2022 per la finale nazionale di Sanremo Rock.

Sargassi è un progetto musicale che nasce nel 2019, con il lavoro in studio per registrare il disco d’esordio Circolo Polare Catartico.

L’autore delle canzoni è Gabriele Martelloni, voce, chitarra, e ukulele, che ha arrangiato e registrato i brani al Bonsai Studio di Orvieto con Emanuele “Lillo” Ranieri, basso, Luca Costantini, batteria.

Il disco è stato registrato, mixato, e masterizzato da Andrea Mescolini.

Circolo Polare Catartico è uscito il 30 maggio 2021 su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe per l’etichetta BSP, ed è disponibile anche in versione CD e Vinile, acquistabili direttamente dal sito www.sargassi.it e dalla piattaforma online www.onmusic.it

Dal disco soo stati estratti cinque video, tutti pubblicati sul canale YouTube di Sargassi: “G.R.D.A.“, “Sotto a Chi Tocca“, “Come l’Indonesia“, “Cartilagini” e ora “Vita di Prova” mentre “L’Ingenuo della Lampada” è il singolo uscito nell’ottobre scorso per le radio.

Sargassi è approdato alla finale nazionale di Sanremo Rock 2022 e nel 2021 ha partecipato al premio Tenco nella categoria miglior disco d’esordio.

Nel 2022 ha suonato all’Hard Rock Cafè di Firenze, al Mamely di Sanremo e al Radical Sheep Fest a Fabro (TR) insieme a Comete