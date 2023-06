I De Universo in radio con “RRR (Run Rubber Roads)”

pubblicano il loro nuovo singolo “”, un brano rock che richiama l’attenzione sulla vera natura dell’essere umano, che vive in continua indecisione tra essere e apparire.

Vengono messi in risalto aspetti del passato, come la dimensione naturale dei nativi americani, con il loro rispetto totale per la Madre Terra e l’armonia con i suoi cicli vitali.

Questo pezzo rappresenta un invito ad azioni calme e calibrate per avere effetti di felicità e apertura nella nostra realtà. È a tutti gli effetti un mantra in chiave rock contemporanea, con indicazioni volte a perfezionare mente e anima tramite il controllo del flusso di pensieri e la consapevolezza di ciò che persegue la propria anima.

“RRR è una constatazione della vendetta di Madre Terra come diretta reazione al comportamento umano che non vuole armonizzarsi con il suo Host. Citando le parole di Capriolo Zoppo, in una lettera indirizzata al Presidente degli U.S.A. Franklin Pierce nel 1854: ‘Noi almeno sappiamo questo: la terra non appartiene all’uomo, bensì è l’uomo ad appartenere alla terra’.” – De Universo