Due nuove navi cisterna per la flotta di HGK Shipping

La tedesca HGK Shipping ha tenuto una cerimonia di battesimo per le sue due nuove navi cisterna per prodotti chimici “pronte per il futuro”

HGK Shipping tiene a battesimo una coppia di navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici “future fuel-ready”. La tedesca HGK Shipping ha tenuto una cerimonia di battesimo per le sue due nuove navi cisterna per prodotti chimici “pronte per il futuro”. Le navi, Courage e Curiosity, sono state battezzate ufficialmente a Colonia il 4 maggio scorso, come riporta Bunkerspot. La Courage, che rifornirà i clienti dell’azienda tedesca di materiali Covestro con prodotti finiti provenienti dai suoi stabilimenti in Nord Reno-Westfalia, ha completato una prima operazione di carico e un viaggio inaugurale sul fiume Reno all’inizio di marzo. Le navi sono dotate di un sistema di propulsione diesel-elettrica che, secondo HGK Shipping, consente all’operatore di ridurre le emissioni di CO2 fino al 30% rispetto alle navi attualmente in servizio. Inoltre, HGK Shipping afferma che sia Courage che Curiosity sono pronte per l’H2 o per carburanti futuri. Il loro design speciale consente di modificare le navi per gestire nuovi tipi di carburanti, come l’idrogeno, non appena queste sostanze saranno pronte per l’uso generale sul mercato.