“Superstar” è la nuova canzone di Kevin Mopao

E’ disponibile in digitale “Superstar” (https://links.altafonte.com/ad3eey0), il nuovo singolo di Kevin Mopao per Virality, distribuito da Altafonte. La produzione musicale, ispirata a “Super Gremlin” di Kodak Black, è di AL1MUSIC, il direttore artistico di Virality, nuova etichetta indipendente fondata a Milano da Alex Boyo.

Kevin Mopao nasce a Padova nel 1994 da genitori di origine congolese e con il suo rap racconta la cruda realtà che ha vissuto in strada, nei quartieri popolari dove è cresciuto. “Superstar” (qui il video ) si ricollega al precedente singolo, “Padova”, perché con il suo flow pacato Kevin Mopao esprime amarezza, orgoglio e un sentimento di rivalsa rispetto a un passato difficile che descrive senza mezzi termini. Il suo intento è quello di far conoscere, tramite il rap, il punto di vista di chi è nato in Italia da genitori stranieri e vive in situazioni di disagio trovandosi immischiato nella microcriminalità.

Così Alex Boyo, cresciuto insieme a Kevin Mopao, racconta il contesto che ha ispirato la scrittura di questo e degli altri brani a cui sta lavorando il team di Virality: “Posso dire senza problemi che proveniamo dai quartieri delinquenti di Padova ma, nello stesso tempo, che ne rappresentiamo il progresso! Io, Kevin e i nostri amici siamo figli del crimine e dell’immigrazione clandestina, infatti non è un caso che siamo nati quando via Anelli, a Padova, era il cuore di tutti gli illeciti tra immigrati clandestini, dallo spaccio al traffico di esseri umani e molto altro. I nostri genitori ci hanno sempre nascosto tutto, ma ora che siamo cresciuti la realtà è evidente. Alcuni di noi sono nati per fare in modo che i nostri genitori potessero avere case dal comune e documenti, e vi domandate perché molti, poi, finiscono in strada? La mentalità imperante degli ambienti dove siamo cresciuti voleva che galera e morte fossero la carriera da fare e ancora adesso ai ragazzi del nostro giro stanno dando anni come caramelle, alcuni hanno preso ergastoli… ma per cosa poi? Tutto questo purtroppo non è un film ma la nostra quotidianità e con la musica abbiamo appena iniziato a raccontarla”.

Sia “Superstar” sia “Padova” portano avanti con coerenza il percorso di Kevin Mopao che in questi ultimi anni si è fatto notare proprio per lo stile diretto con cui racconta storie di strada reali nei suoi testi. Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono il compianto Nigga Dium, Rayan & Intifaya, Vale Bronson, Tony Boy, Barracano e Mr Rizzus, altro rapper del roster di Virality.

