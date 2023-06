Su Rai 1 “Un amore in fondo al mare”: la trama del film

“Un amore in fondo al mare” in onda stasera su Rai 1 per il ciclo di film e tv-movie dal titolo “Destinazione amore”: ecco la trama

Su Rai 1 prosegue il ciclo di film e tv-movie dal titolo “Destinazione amore”, una serie di appuntamenti sentimentali programmati il mercoledì. Amori inaspettati che sbocciano durante viaggi e incontri sorprendenti che nascono intorno alla buona cucina, portando i protagonisti a prendere coscienza dei propri sentimenti e a ritrovare sé stessi. All’interno di questo ciclo, mercoledì 14 giugno alle 21.25 – in prima visione assoluta – su Rai 1 va in onda “Un amore in fondo al mare” (“Hidden Gems”), un tv-movie con Hunter King, Beau Mirchoff, Eliza Hayes Maher e la regia di Maclain Nelson.

Addie sta aiutando sua sorella Kate a organizzare il suo matrimonio che si svolgerà in un lussuosissimo resort alle Hawaii. Durante una lezione di sup-yoga, Addie perde l’anello che la nonna Helen le aveva regalato. Simbolo dell’amore incondizionato dei suoi nonni, l’anello è talmente importante per Addie che decide di assumere Jack, marinaio e maestro di sub, per ritrovarlo. Tra i due inizialmente non c’è grande intesa ma, poco alla volta, cominceranno a capire di avere molto in comune.