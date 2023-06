Previsioni meteo 14 giugno 2023: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 giugno 2023: tempo instabile sulle regioni centrali e meridionali con piogge e locali rovesci

L’estate è partita in sordina sull’Italia dove continuano a registrarsi condizioni meteo all’insegna del maltempo. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo cieli coperti su quasi tutte le regioni con piogge e temporali che insisteranno specie al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori. Le condizioni meteo resteranno ancora molto instabili con un’altra settimana all’insegna di piogge e temporali in Italia. Una svolta potrebbe arrivare con l’inizio della terza decade di giugno quando la tendenza meteo di diversi modelli sembra orientata verso la prima ondata di caldo della stagione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 14 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino piogge sparse tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità termoconvettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata ancora piogge e acquazzoni sui settori alpini e in movimento verso la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni diffusi e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Lazio, Marche e Abruzzo, con possibili temporali nella notte sulle coste adriatiche.

In Toscana al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutta la regione, possibili temporali specie sulle coste. Al pomeriggio continua la fase di maltempo con acquazzoni sparsi e locali temporali. In tempo in miglioramento ma con delle piogge residue.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle regioni peninsulari con temporali in Appennino. In serata e in nottata instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con acquazzoni e temporali diffusi, migliora sulle Isole.

In Calabria tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico. In serata e in nottata insiste il maltempo su tutta la regione.

Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni tirreniche, stabili o in aumento sul resto d’Italia; massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al Nord-Ovest.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .