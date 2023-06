Bruno Panebarco pubblica il libro “Io sono vita”

Bruno Panebarco, uno scrittore che fa storia nella città metropolitana torinese con un altro suo capolavoro: “Io sono vita”

Molta, se non tutta la letteratura di Bruno Panebarco, è basata sulla memoria. Memoria come “arma di difesa”, ma anche come rivendicazione e ancora, come trampolino per il futuro. Il nuovo romanzo, “Io sono Vita!”, appena uscito (marzo 2023) per le edizioni “Il Foglio” di Piombino non fa eccezione. La vicenda della protagonista, Vita Giacosa, giovanissima staffetta partigiana, attiva sulle montagne della Val Chisone, in Piemonte, parte da quei luoghi e si srotola per settant’anni, tra la Liberazione del ’45 a Torino e i molti eventi che hanno sconvolto il secolo breve, scioperi, contestazione e lotta armata. Vita li affronta a muso duro, difendendo a spada tratta i diritti e gli ideali che la contraddistinguono, e cedendo, a volte, alla violenza. Femminista ante litteram, sostiene i poveri e gli oppressi, fino a diventare foto reporter per raccontare le battaglie operaie, gli scioperi e le manifestazioni, o militante nella lotta armata, ma è spietata con i prepotenti e con coloro che vogliono approfittare di lei o fare del male alle persone a lei vicine.

Per l’autore, inoltre, la stesura di questo romanzo è stata una sfida con sé stesso, un cimentarsi e mettersi alla prova, nel calarsi in un personaggio femminile, cercando di renderne autenticità e credibilità.

Bruno Panebarco (Roma, 1959, opera e vive a Rivoli (TO) è scrittore, fotografo e regista e ha pubblicato, inoltre, i romanzi:

Fedeli alla roba (Stampa Alternativa 2004,) 2011, La voce degli ultimi 2010, Ballata di ogni artista 2013, Freak memories (Raccolta di racconti brevi) 2014, La vita è un treno per Torino 2017 tutti per Il Foglio Editore, Di boxe e di vita 2021 per le Edizioni Tripla E.

Il libro di fotografie: Portavamo i capelli lunghi per Prinp Editore 2013

Il Documentario: “L’ultimo balcone” in concorso al 33° TFF – 2015 nella sezione Spazio Torino