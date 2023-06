A “Chi l’ha visto?” su Rai 3 il caso della piccola Kataleya

Il caso della scomparsa di Kataleya, la bimba svanita nel nulla a Firenze mentre la mamma era al lavoro, al centro della puntata di “Chi l’ha visto?” su Rai 3

Il caso di Kata, la bambina di cinque anni che vive con la mamma in un albergo occupato di Firenze. Sabato la notizia shock: la bimba è scomparsa mentre la mamma era al lavoro. I filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti a “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli, mercoledì 14 giugno, alle 21.20 su Rai 3.

E poi il padre di Daniele Potenzoni, in diretta, commenta l’ultimo video: un uomo con il naso schiacciato che somiglia moltissimo al figlio, scomparso mentre andava all’udienza del Papa 8 anni fa. Ci si occuperà poi di cosa sia successo a Stefano, 42 anni, romano, trovato senza vita nell’infermeria di un carcere sardo. L’uomo era stato portato in Sardegna per una testimonianza in un processo. I familiari non credono al suicidio. Ospite in studio Marisa, la sorella di Stefano. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.