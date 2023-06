Su Rai 2 in diretta Foggia-Lecco, la finale dei playoff di Serie C

Le finali di Serie C tra Foggia e Lecco visibili in tutto il mondo in diretta su Rai 2, Rai Sport e Rai Italia con il commento di Giuseppe Galati

Le finali playoff tra Foggia e Lecco saranno visibili anche su Rai Italia. Il canale degli italiani all’estero si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi della Serie C avranno per guardare in diretta le partite che consentiranno l’accesso alla Serie B. Foggia-Lecco è in programma stasera, martedì 13 giugno, allo stadio “Zaccheria” di Foggia alle 21.30, mentre il ritorno al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco sarà il 18 giugno alle 17.30.

Le finali, già un successo in termini di presenze allo stadio, saranno visibili anche su Rai 2 (commento di Giuseppe Galati, Rai Sport) con il segnale che sarà ritrasmesso in diretta su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo.

Le finalissime tra Foggia e Lecco si preannunciano molto emozionanti: “I playoff sono il momento più spettacolare e combattuto della stagione di Serie C. C’è molta attesa per queste partite – ha detto Matteo Marani, Presidente Lega Pro – e per tutti noi è motivo di orgoglio riuscire ad arrivare a un pubblico sempre più vasto, in Italia e nel mondo”.

Primo appuntamento dunque stasera, 13 giugno, con la finalissima di andata di Serie C.