“Inimaginable” è il nuovo singolo di Papiro

Disponibile in streaming nei digital stores Inimaginable, il nuovo singolo della cantautrice Papiro, dal look parigino e stile un po’ vintage

Disponibile in streaming nei digital stores Inimaginable, il nuovo singolo della cantautrice Papiro. Cantare è sempre stato il suo modo di essere, ma adesso oltre che fungere da colonna sonora della sua vita, rappresenta il suo canale di rivelazione e manifestazione. Oggi canta la sua rivoluzione, i suoi punti di vista, per poter dire ciò che non è stato detto.

Papiro, infatti, è il nome che ha scelto per la parte più irriverente e coraggiosa di lei.

L’artista dichiara: «Non mi è mai mancata la capacità di avere cose da dire e di dire, ma qualche volta ho taciuto e sapete che c’è? Non mi appartiene. Fine della storia. O l’inizio in realtà, perché è proprio in quell’istante in cui ho trovato la chiave per scrivere le mie canzoni. E così sono diventata la mia stessa carta bianca, versatile e leggera sulla quale scrivere».

Inimaginable è solo l’inizio di un percorso. Questo progetto ricama un mondo strettamente legato alla sfera del femminile. È così che dice basta alle ammonizioni, alle colpevolizzazioni e alla disapprovazione. Un tema che staziona dentro di lei da sempre: quello della vanità.

Papiro si presenta con i suoi nastri e i suoi fiocchi che la fanno sentire coccolata.

Look parigino e stile un po’ vintage, mentre il suo mondo interiore ritrae il suo tipo di habitat: è un mondo molto più folcloristico e fatato.

Un gran bel contrasto quindi, ma che trova armonia proprio nell’unione tra i due territori dov’è cresciuta: la Sicilia e la Francia.

La sua musica non può che essere un riflesso di tutto questo e in questo contesto vuole essere libera: «Ho scelto di credere che essere sé stessi fa bene al mondo».

Biografia Papiro

Nata e cresciuta tra le quinte e il palco del Teatro Club di Catania, si iscrive nel 2003 alla scuola media statale G. Nosengo per frequentare la classe a indirizzo musicale, scegliendo come strumento il pianoforte e prendendo parte al coro, vista la sua grande passione per il canto. Durante questi anni partecipa a diversi progetti teatrali e cinematografici. Si trasferisce a Parigi nel 2009 dove si dedica agli studi teatrali con indirizzo cinema alla Sorbonne Nouvelle Paris3, specializzandosi in studi di retorica verbale e dell’immagine.

Nel 2017, decide di approfondire il lavoro sulla voce ritornando in Italia, a Milano, iscrivendosi all’Accademia del doppiaggio. Tra il 2019 e il 2020 si trasferisce a Roma dove inizia a lavorare come doppiatrice continuando la sua carriera di attrice e dando vita al suo progetto più importante, quello musicale.