Gli handlogic tornano con “Casa stanza letto dormi”

Fuzz, meccanismi elettronici tormentati, pensieri assillanti sono gli ingredienti di CASA STANZA LETTO DORMI, il nuovo singolo degli handlogic

Fuzz, meccanismi elettronici tormentati, pensieri assillanti sono gli ingredienti di CASA STANZA LETTO DORMI, il nuovo singolo degli ⁄handlogic, in uscita per Pioggia Rossa Dischi/ADA music.

CASA STANZA LETTO DORMI è una ninna nanna visionaria, il dialogo immaginato tra un bambino che non riesce a dormire e una madre che prova a consolarlo, una sorta di nenia onirica che si muove tra ingranaggi elettronici ossessivi, frequenze basse travolgenti e melodie infantili apparentemente catchy, senza abbandonare il pop e contemporary R&B che sono, dalla band, i tratti distintivi.

“Giro giro tondo questo / bimbo a chi lo do / lo daremo all’uomo nero / resta qua dormi / casca la terra tu dormi profondo / se poi non dormi recuperi in fondo”

La fine del mondo, un uomo cattivo che incombe, spettri del passato, archetipi inquietanti e verità scomode, che si nascondono in quelle parole degli adulti che non riusciamo a capire: “allora si prova a diventare grandi di colpo e forse si riesce a dormire, ma il sonno si trasforma in un incubo opprimente, che, come la canzoncina della madre, entra in un loop sempre uguale a sé stesso, una filastrocca corale di mille voci (interne) condannate a ripetere sempre lo stesso pattern: nella vita, all’inizio tutto è perfetto, poi cambia, infine crolla. Allora ci si prova ancora, all’infinito. Magari un giorno sarà perfetto di nuovo e riusciremo a trovare la pace.”

CASA STANZA LETTO DORMI è una riflessione su cosa significhi crescere e fare i conti con i traumi del passato, un mantra musicale che cerca la risoluzione attraverso la disintegrazione dei suoni e delle credenze, esorcizzando la paura e i dubbi attraverso il suono e la voce.

Dopo “Libera (esseri umani perfetti)”, “Casa stanza letto dormi” è il secondo capitolo in italiano della band fiorentina: un’occasione per conoscere meglio il nuovo percorso artistico del progetto.

Link: https://spoti.fi/3ZzCGea