Previsioni meteo 12 giugno 2023: tempo instabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 giugno 2023: tempo ancora instabile su gran parte della Penisola con piogge e locali rovesci

L’estate continua a nascondersi e non si intravedono vie di uscita alla lunga fase di maltempo che riguarda gran parte dell’Italia. Anche nella giornata di oggi avremo condizioni meteo all’insegna dell’instabilità a causa dell’afflusso di correnti umide da ovest verso la nostra Penisola. I cieli risulteranno coperti fin dal mattino, con piogge che bagneranno in particolare le regioni del Nord, il versante tirrenico del Centro e, nel corso del pomeriggio anche le aree meridionali del Paese. Poche variazioni sul fronte delle temperature, che si manterranno in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata e in nottata ancora residui fenomeni specie al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio insiste il maltempo, con fenomeni anche intensi sui settori interni. In serata residue piogge tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Molise occidentale, Basilicata e Calabria, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, asciutto sulle Isole Maggiori con nuvolosità variabile. In serata ancora fenomeni sulle regioni peninsulari, ampie schiarite su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .