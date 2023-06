Manuel Righele nelle librerie con “Un maledetto lavoro”

Si dice che lavorare stanchi, eppure, a Magna-Polis, in molti sono disposti a tutto pur di ottenere un impiego. Così, quando la reggenza affigge degli annunci per le strade della città, accorrono a frotte per farsi assumere. Solo l’antiquario Tempus e il suo vecchio amico Stregonus, mago burbero e pasticcione, che studia magia per corrispondenza, sospettano che ci sia dietro qualcosa. Tanto per cominciare un misterioso avventore ha fatto recentemente visita al negozio di Tempus, in cerca di un libro scomparso da secoli. I due eccentrici amici dovranno affrontare sinistri figuri incappucciati, fantasmi e passaggi dimensionali, taverne malfamate di pirati (dove non sono mai arrivati dei buoni pasto) e un terribile segreto che potrebbe mettere a repentaglio l’equilibrio dell’intero Sincroverso.

Trama

Un giorno Miro si reca al negozio del nonno, l’antiquario Ardo Tempus, e lo trova chino su un libro misterioso. Ardo gli racconta la storia del suo autore, Marcus Flatus, che vive nascosto nel Sincroverso e gli confida che il libro custodisce il segreto del successo, ma che può essere usato anche per aggiogare l’umanità. Ardo è preoccupato che il libro finisca nelle mani sbagliate e lo vuole distruggere. Dal libro manca, però, una pagina. Deciso a recuperarla con l’aiuto di Stregonus, si trova invischiato in un complotto, in un gioco di inganni e tradimenti, che lo conduce, insieme al mago, in un’altra branca del Sincroverso, sulle tracce di un antico mistero collegato al libro. I due eccentrici amici dovranno, così, affrontare sinistri figuri incappucciati, fantasmi e passaggi dimensionali, oracoli e taverne malfamate di pirati (dove non sono mai arrivati dei buoni-pasto) riuscendo a dipanare l’intricato disegno concepito dal vero artefice del piano.

L’Autore

Manuel Righele (Malo, Vicenza 1974), finalista al Premio Calvino e al Premio Lovecraft. Un Maledetto Lavoro è il suo esordio narrativo, un fantasy umoristico ispirato a Terry Pratchett, tra i libri fantasy per ragazzi e adulti più innovativi nel panorama italiano.