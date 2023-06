Luci al Neon: “Al Palalottomatica” è il nuovo singolo

Luci al Neon pubblicano “Al Palalottomatica”: la band evoca un contesto che oltre ad essere uno spazio per l’arte e per lo sport è sinonimo di aggregazione

Da oggi pronunciare al Palalottomatica è qualcosa di più che un appuntamento. È un’occasione. Con questo nuovo brano, tornano tre giovani talentuose girls: LUCI AL NEON. E la musica diventa un inno alla leggerezza.

La band evoca un contesto che oltre ad essere uno spazio per l’arte e per lo sport è sinonimo di aggregazione. Il concetto di live è bello: la musica è vitalità e condivisione. Il trio tutto al femminile delle LUCI AL NEON, vuole celebrare questa contaminazione che è anche sinonimo di avventura amorosa, di appuntamento. Il noi è il vero soggetto, perché “questa canzone parla di noi”, per citare uno dei versi rivelatori del ritornello. Nella vastità della folla, il concerto diventa intimo, un evento riservato nella mente di chi vi prende parte, ma allo stesso tempo, l’intimità diventa condivisione, come quel sentimento che credi essere solo tuo, ma che invece accomuna tutti. E non esiste un amore più bello di quello che nasce sotto un palco, in cui cuori e menti si fondono in quel senso di esclusività, quasi la band stesse suonando solo per te – anzi per noi.

Dopo il debutto discografico col singolo Kawasaki, primo capitolo musicale di questo progetto raffinato e d’impatto, Luci al Neon confermano la notevole capacità di arrivare -senza divagazioni- al cuore del pezzo, assolutamente convincenti e soprattutto contagiose. Una vera rivoluzione al femminile! Tutte le esperienze del gruppo di cui la cantante Kris è l’artefice (insieme al manager Stefano Borzi) hanno permesso loro di capire come la purezza in musica ripaghi. Maggiore è la spontaneità con cui l’artista si pone al pubblico (e in questo Kris può avvalersi di una laurea ad honorem!), più solido sarà il legame che si creerà tra i due estremi del palcoscenico. Non a caso, in tutti i palchi che hanno ad oggi calcato e nelle varie opening act ad artisti consolidati e di grande esperienza (da Marco Masini a Federico Zampaglione, per citarne solo un paio…), hanno brillato di luce propria. Nessuno sa come si creino i meccanismi di dare vita a emozioni in movimento, ma ci sono persone in grado di evocarli naturalmente in noi e Luci al Neon possiedono certamente questa capacità.

Scopri il brano: https://lucialneon.lnk.to/alPalalottomatica