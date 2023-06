La compagna Marta Fascina accanto a Berlusconi fino alla fine

Chi è Marta Fascina, la compagna ‘quasi moglie’ di Silvio Berlusconi. La 33enne deputata di Forza Italia, che aveva una relazione con il Cav dal 2020, gli è stata vicino fino all’ultimo

È morto all’età di 86 anni Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare dovuta dalla leucemia mielomonocitica cronica di cui era affetto. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Al suo capezzale i figli e la compagna Marta Fascina, accanto a lui fino alla fine.

CHI È MARTA FASCINA

Classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in Calabria, ma cresciuta a Portici, Marta Fascina è stata la ‘quasi moglie’ di Silvio Berlusconi, non essendo mai convolata a nozze ufficialmente con il Cavaliere. Per loro solo una cerimonia simbolica, svoltasi nel marzo dello scorso anno a Villa Gernetto, vicino ad Arcore, alla presenza di un ristretto gruppo di invitati (circa 60), tra cui Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini.

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio“, aveva dichiarato Silvio Berlusconi parlando del suo rapporto con Fascina. “Le indiscrezioni comparse sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Marta Fascina è stata sempre accanto a Berlusconi anche lo scorso aprile, dopo il primo ricovero in ospedale, dove il Cavaliere rimase per 45 giorni. “Ha superato sé stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali, spiegabili solo con il grande amore che ci lega”, aveva raccontato Berlusconi. “Molte volte ho dovuto pregarla io di riposarsi e di prendersi cura di sé, ma non mi ha lasciato neanche per un minuto”.

Berlusconi e Fascina erano una coppia dal 2020, un legame che ha fatto molto discutere per la differenza di età: lei 33 anni lei, 86 lui.

Deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018, attualmente Fascina ricopre il ruolo di Segretaria della 4ª Commissione Difesa della Camera.