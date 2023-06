Vacanze da incubo e servizi pubblici a “Mi manda RaiTre”

Le vacanze “da incubo” e la desertificazione dei servizi pubblici al centro della puntata domenicale del programma “Mi manda RaiTre”

Si stima che fra giugno e settembre in Italia ci saranno 68 milioni di turisti; tempo di vacanze, ma anche tempo di stare ad occhi aperti: raggiri, finte case in affitto, pacchetti vacanze pagati e inesistenti sono purtroppo frequenti, sia prenotando online che fisicamente, tramite gli operatori del settore. Le vacanze “da incubo” riguardano anche i soggiorni studio all’estero, un’occasione per i giovanissimi di imparare una lingua e fare un’esperienza di viaggio da soli: come difendersi dalle brutte sorprese quando si prenota una vacanza o un viaggio di istruzione? Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 11 giugno alle 9.00 su Rai 3.

Le telecamere di “Mi Manda RaiTre”, inoltre, raccontano la situazione di un quartiere di Barcellona Pozzo di Gotto, comune in provincia di Messina, dove da oltre un anno è stato chiuso l’unico ufficio postale, con grande disagio per cittadini, soprattutto anziani e diversamente abili. Come arginare la desertificazione dei servizi come banche e poste, che ha una grande ripercussione sulla vita dei cittadini in molte zone del paese?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Gianfranco Torriero, vicedirettore generale vicario Abi; Lino Gentile, sindaco di Castel Del Giudice (Isernia) e delegato Anci Aree Interne; Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet- Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo; Monica Cirillo, avvocato Adusbef; Silvia Dodi, avvocato Federconsumatori.