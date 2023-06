Su Rai 2 la finale dei Mondiali Under 20 Italia-Uruguay

In seconda serata su Rai 2 la finale dei Mondiali Under 20: gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata si giocano il titolo contro l’Uruguay

“Prima Pafundi, poi tutti gli altri”. Roberto Mancini lo dice da un anno, ogni volta che deve diramare le convocazioni per gli impegni della Nazionale A.

Evidentemente al Ct azzurro, talento precocissimo pure lui, è rimasta la passione per i teenager in grado di misurarsi con palcoscenici più grandi di loro, di quelli che, se non ti mettono paura, ti fanno crescere, e bene.

Simone Pafundi, 16 anni, friulano di Monfalcone – ma solo di nascita, perché la famiglia di origine napoletana gli ha trasmesso il culto del tifo per gli altri Azzurri, quelli appena diventati campioni d’Italia – ha spedito la Nazionale Under 20 lì dove non era mai arrivata, nella finale per il titolo mondiale.

Un gioiello su punizione, a un soffio dai supplementari della semifinale, ha risolto la spinosa pratica Corea del Sud, squadra scorbutica e dura da affrontare, come da previsioni della vigilia, che aveva bloccato gli azzurrini sull’1-1, dopo il vantaggio iniziale del capocannoniere Cesare Casadei, l’altro diamante che Carmine Nunziata, il ct, sta esibendo in questo mondiale argentino comunque memorabile, anche per gli ascolti televisivi.

Italia-Corea del Sud è stata vista su Rai2, in media, da 759mila telespettatori, nonostante l’ora tarda, con il 7,7% di share, salito a 11,5% nel secondo tempo.

Anche la finale, Italia-Uruguay, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, domenica 11 giugno, a partire dalle 22.50, con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti.