Previsioni meteo 11 giugno 2023: piogge sparse sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 giugno 2023: clima ancora instabile con piogge sparse e locali rovesci su gran parte delle regioni

Condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità sull’Italia dopo una breve parentesi anticiclonica all’inizio del weekend. Il cedimento dell’alta pressione già dalla giornata di ieri ha permesso un maggiore arrivo di correnti umide da ovest verso la nostra Penisola Italiana. Anche nella giornata di oggi avremo cieli prevalentemente coperti, con piogge che al mattino insisteranno al Centro-Sud e nel corso del pomeriggio riguarderanno anche il Nord e il Centro. Infatti, sarà di nuovo protagonista l’instabilità termo-convettiva, con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e con sconfinamenti verso le pianure. Temperature in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 11 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini, locali sconfinamenti anche sulla Pianura Padana. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est, ampie schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulle coste adriatiche, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori tirrenici. In serata residue piogge tra Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con possibili piogge isolate su Campania e Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori interni con sconfinamenti verso le coste adriatiche. In serata tempo in miglioramento, salvo qualche pioggia residua su Molise e Puglia. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .