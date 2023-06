“La strada che non presi” è il nuovo singolo di Fabio Cinti

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “La strada che non presi“, il nuovo singolo di Fabio Cinti, fuori per la label Private Stanze

Esce “La strada che non presi“, il nuovo singolo di Fabio Cinti, fuori per la label Private Stanze. Considerato una delle voci più autorevoli (forse solo insieme ad Alice) nell’interpretazione delle canzoni di Franco Battiato è stato impegnato negli ultimi due anni soprattutto con Angelo Privitera e il Nuovo Quartetto Italiano, ovvero la storica band di Franco Battiato, proprio per prendersi cura con la sua voce dell’opera del cantautore siciliano e continuarne la diffusione dal vivo con uno spettacolo (Over and over again) che ha riempito molti dei più bei teatri italiani.

Fabio Cinti è tornato a scrivere: si tratta di un’unica canzone dal forte impatto emotivo il cui testo è una libera traduzione e adattamento del famoso poema “The road not taken” di Robert Frost, pubblicato negli Stati Uniti nel 1915: al centro dunque il tema del coraggio della scelta e delle decisioni che ogni giorno siamo chiamati a prendere.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/0lz26wdMVrX6p7AqxzjqBe?si=fYCwqXXERg2nze2_vjapsQ