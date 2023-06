La celebrazione del Corpus Domini al centro di “A sua immagine”

Nella mattinata su Rai 1 torna “A Sua immagine” con la celebrazione del Corpus Domini e poi la Santa Messa in diretta

È dedicata al Corpus Domini la puntata di “A Sua immagine” in onda domenica 11 giugno alle 10.30 su Rai 1. Nota anche come la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è una celebrazione liturgica che commemora l’Eucaristia, il Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù Cristo. Questa festa, celebrata dai fedeli di tutto il mondo, rappresenta un momento di profonda riflessione e adorazione. A parlarne in studio con Lorena Bianchetti, Anna Pia Viola, teologa, e Padre Giuseppe Buffon, storico del Cristianesimo che approfondiranno le origini del Corpus Domini, la sua rilevanza teologica e si porrà l’accento sulle implicazioni spirituali che questa giornata ha per le persone di fede. La puntata si propone di fornire una visione completa di questa festa religiosa: un viaggio di scoperta e di approfondimento per comprendere meglio il significato e l’importanza di questa giornata. Come di consueto alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale di Policastro, in provincia di Salerno.