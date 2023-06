I TV Girl in concerto al Magnolia il 31 Agosto

L’affascinante indie dei TV Girl arriva al Circolo Magnolia di Segrate (MI) in occasione di una speciale data unica in cui porteranno dal vivo l’amatissimo album del 2014. I biglietti per lo show saranno acquistabili su Ticketmaster e Ticketone.

All’apparenza, i TV Girl sembrano un tuffo nel solare pop francese anni ’60 e nel soul della California meridionale. Tuttavia, sotto quest’aura patinata si nasconde un cuore oscuro, che batte con arguzia tagliente e cinica alienazione, che rende la loro musica ancora più affascinante. I TV Girl, composti da Brad Petering, Jason Wyman e Wyatt Harmon, sono stati fondati nel 2010 da Petering come valvola di sfogo per fondere l’amore verso il pop femminile alla Regina Spector con sonorità hip-hop.

Nel 2014 i TV Girl hanno presentato il loro primo full-length, French Exit, riscontrando un grande successo da parte della critica. L’album si mantiene fedele al fascino della band, con una grande quantità di campionamenti elettronici infusi di chitarre leggere e ariose, organi vorticosi e voci eteree. Tuttavia, questo disco non è solo nostalgia estiva, ci sono molti momenti in cui French Exit si può interpretare come una fiction disaffezionata. I personaggi lunatici di queste canzoni sono alimentati dalla vendetta come dall’amore, sostenuti dalla disperazione e da un profondo desiderio di connessione.

Oggi, a distanza di qualche anno dalla sua pubblicazione, French Exit è diventato un cult. Per celebrare questa speciale occasione, il gruppo tornerà ad eseguire dal vivo French Exit nella sua interezza e, per la prima volta, con una band al completo.