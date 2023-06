Stasera su Rai Movie il film “Non odiare”: ecco la trama

“Non odiare”, il film con Alessandro Gassmann sul tema del perdono, in onda stasera in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

Presentato alla Settimana della Critica di Venezia, “Non odiare” è il brillante esordio alla regia di Mauro Mancini (candidato ai David di Donatello 2021), proposto da Rai Movie alle 21.15 di sabato 10 giugno. Simone Segre è un chirurgo di origine ebraica che decide di non soccorrere un uomo in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. Una volta aperta la camicia, infatti, Segre nota una svastica tatuata sul petto dell’uomo.

Tempo dopo, preso dal rimorso, cerca la figlia dell’uomo e, nel tentativo di superare il proprio senso di colpa, la assume come domestica. Ne deriva un confronto e uno scontro col fratello di lei, neonazista che odia gli ebrei. Ispirato a una storia realmente accaduta in Germania, il lavoro di Mancini è asciutto e consapevole nel disegnare il difficile contorno che racchiude concetti come intolleranza, perdono, violenza. Centro del film è Alessandro Gassmann, qui in una prova impegnativa.