Previsioni meteo 10 giugno 2023: l’estate fatica ad affermarsi

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 giugno 2023: instabilità ancora protagonista di questa prima fase di giugno, nel weekend nuovo peggioramento

Condizioni meteo più stabili sull’Italia in questo inizio di weekend grazie a un promontorio anticiclonico che attenua l’instabilità pomeridiana relegata soprattutto ai settori alpini e localmente sull’Appennino centrale. Inoltre anche le temperature tenderanno leggermente ad aumentare, con valori termici comunque in linea con le medie del periodo o leggermente al di sopra. Nella giornata di oggi l’anticiclone subirà però una flessione, permettendo cosi un maggiore arrivo di correnti umide da ovest verso la Penisola Italiana. La nuvolosità vedrà quindi un generale aumento, a cui saranno associate delle precipitazioni sparse, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio tornerà comunque protagonista l’instabilità termo-convettiva, con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini e con sconfinamenti verso le pianure.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 10 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse specie tra Liguria, settori appenninici e Pianura Padana, maggiori aperture al Nord-Est. Al pomeriggio attesa instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini, più asciutto in Pianura Padana con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sui settori alpini, ampie schiarite altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, fenomeni più sporadici sui settori costieri. In serata tempo in miglioramento ma con ancora fenomeni residui nelle zone interne e sul Lazio. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse tra Molise, Campania e Puglia settentrionale, ampie spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi specie nelle zone interne, più asciutto sulle Isole Maggiori e Calabria con cieli soleggiati. In serata ancora instabilità residua con piogge sparse, asciutto su Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .