La Carnival Luminosa per la prima volta al porto di Seattle

Navi da crociera: i primi ospiti sono saliti a bordo di Carnival Luminosa da un porto statunitense a Seattle, Washington

Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line, ha dato il benvenuto ai primi ospiti che sono saliti a bordo di Carnival Luminosa da un porto statunitense a Seattle, Washington. La nave è arrivata al porto di Seattle dopo un viaggio transpacifico di 23 giorni iniziato a Brisbane, in Australia, per iniziare una serie di viaggi verso l’Alaska, ha dichiarato CCL. Carnival Luminosa è la terza nave di Carnival a salpare per l’Alaska in questa stagione e fa parte di un programma che vedrà 100.000 ospiti visitare destinazioni spettacolari che includono Skagway, Juneau e Ketchikan, oltre a Victoria, B.C., e la crociera del Tracy Arm Fjord.

Carnival ha riscontrato una risposta straordinaria per le sue prossime crociere in Alaska e per dare il benvenuto agli ospiti e dare il via alla stagione, Duffy ha organizzato un evento speciale al terminal crociere Pier 91 del porto di Seattle. Carnival prevede che la nave sarà pronta a collegarsi e a funzionare con l’energia elettrica mentre si trova nel porto di Seattle entro l’inizio di giugno. Una volta completati i lavori, Carnival Luminosa si unirà alle sue navi gemelle, anch’esse in Alaska per questa stagione, che già utilizzano l’energia elettrica da terra: Carnival Spirit, anch’essa con homeport a Seattle, e Carnival Miracle, con homeport a San Francisco.

Carnival Luminosa è una delle ultime arrivate alla flotta di Carnival: entrata a far parte della flotta di Carnival nel novembre 2022 da una compagnia sorella di Carnival Corporation, la nave è stata sottoposta a una serie di lavori di ristrutturazione e ha iniziato a fare scalo a Brisbane, in Australia. Ora, dopo la prima crociera nelle acque statunitensi, la nave sta imbarcando a Seattle alcuni ospiti che saranno i primi a vederla e a viverla dall’America. Mantenendo gran parte del suo splendido stile europeo, la nave vanta un’estetica unica e alcune caratteristiche esclusive, come la Cloud 9 Spa che si estende su due ponti con una delle aree termali più ampie della flotta. Come le sue sorelle, la nave presenta anche molti locali Carnival preferiti dagli ospiti.