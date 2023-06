I Funky Lemonade pubblicano l’album “Per ridere”

“PER RIDERE” è il nuovo album dei Funky Lemonade, un articolato complotto per “trollare” ogni ansia a colpi di funk per mezzo di un groove irresistibile

“Per ridere” come quell’intercalare utilizzato per sottolineare leggerezza ci fa capire subito che i Funky Lemonade non si prendono sul serio, non lo hanno mai fatto e sicuramente non hanno intenzione di iniziare ora. Di serio c’è il loro approccio alla musica, un frullato energetico che mischia il funk moderno alla Vulfpeck a molteplici influenze, canzoni dense di spunti ma per loro natura sempre leggere e ballabili, catchy.

L’arrivo della voce del cantautore Spinozo su una manciata di brani aiuta il disco ad andare in direzioni sempre più indie pop ma senza tralasciare arrangiamenti curati e mai banali. Un disco in cui i brani cantati si affiancano a lisergiche strumentali su cui spesso appaiono campionamenti da mondi lontani come Fast & Furious su “¼ DI MIGLIO” e lo storico Alessandro Barbero su “MESOPOTAMIO”. A separarli troviamo soltanto tre brevi skit dalla ritmica dispari e nervosa simboleggiati semplicemente da tre emoji dal sorriso crescente (“:]”, “:]]” e “:]]]”).

I tre singoli che hanno anticipato l’album sono stati promossi in modo assolutamente particolare anche attraverso l’uso di pagine social create ad hoc. In vista dell’uscita di “430 FOTO” un presunto “gatto smarrito” del batterista della band ha portato a volantini appesi per tutta bergamo e alla stampa di 430 foto del gattino Bach ma fortunatamente è stato ritrovato per miracolo grazie alla pagina “amici a 4 zampe”, luogo dove si raccolgono foto e video di cuccioli. Il secondo singolo “PASSERÀ” è invece uscito in collaborazione con Monadent Dental Studio, studio dentistico di Limone sul Garda (BS), e sotto il comune motto di “per sorridere” la band ha dato il vita a paradossali live in tenuta da dentisti con conseguente lancio di spazzolini da denti sul pubblico. Il terzo singolo “STARE NEL CHILL”, una canzone dedicata ai momenti di relax al riparo da una vita frenetica, è stata supportata dall’agenzia di consulenza aziendale Mente Fresca, marketing guru con base a Dubai che hanno abbracciato la filosofia della band. Ovviamente nessuna di queste tre storie è accaduta realmente ma si tratta semplicemente di tentativi con cui mostrare il sottile confine tra verità e finzione, tra reale e virtuale.

Tutte queste narrazioni diventano elementi dell’artwork dell’album, un surreale De Chirico di fronte alla quale non possiamo non sentirci minuscoli, spiazzati dalla complessità della contemporaneità.