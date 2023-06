I cantieri Bollinger ristruttureranno la nave NOAA Ronald H.Brown

Al via la ristrutturazione della nave Ronald H. Brown della National Oceanic and Atmospheric Administration (“NOAA”), la più grande nave della flotta

Bollinger Shipyards ha iniziato la lavorazione presso il suo nuovo impianto di riparazione del Mississippi, Bollinger Mississippi Repair, in preparazione del refitting della nave Ronald H. Brown della National Oceanic and Atmospheric Administration (“NOAA”), la più grande nave della flotta NOAA. La revisione dovrebbe prolungare la vita della nave, varata per la prima volta nel 1996, di altri 15 anni. Il completamento dei lavori è previsto per l’estate del 2024, ha dichiarato la società di costruzioni navali. “Qui sulla Costa del Golfo conosciamo bene l’ampiezza e l’importanza della missione della NOAA, quindi siamo orgogliosi di essere stati incaricati di prolungare la vita utile della Ronald H. Brown”, ha dichiarato Ben Bordelon, presidente e amministratore delegato di Bollinger Shipyards. “Il refit sarà eseguito dal nostro team presso la struttura di riparazione di Bollinger Mississippi, di recente acquisizione, che è in grado di eseguire progetti dai più semplici ai più complessi, e di farlo con i più alti livelli di qualità, assistenza e servizio del nostro settore. Non vediamo l’ora di sostenere la missione della NOAA con una nave che continuerà a servire come piattaforma per la ricerca e l’esplorazione all’avanguardia per molti anni a venire”.

“La nave NOAA Ronald H. Brown è un’imbarcazione di classe mondiale che supporta la ricerca scientifica per aumentare la nostra comprensione del clima e dell’oceano”, ha dichiarato il Capitano del Corpo Commissariato NOAA Amanda Goeller, Ufficiale Comandante del NOAA Marine Operations Center – Atlantic. “Queste riparazioni, revisioni dei sistemi e modernizzazioni permetteranno alla nave di continuare a operare per molti anni a venire”. Il refit della nave, che ha 27 anni, sarà eseguito presso la Bollinger Mississippi Repair di Pascagoula, Mississippi, aggiungendo altri 15 anni alla vita utile originaria di 30 anni della nave.

Durante la modifica del refit, il sistema di propulsione sarà in gran parte sostituito con nuovi generatori diesel più ecologici, il rinnovo dell’elica di prua e dei motori di propulsione, nuovi quadri elettrici, sistemi di controllo e allarmi. Tra gli altri sistemi della nave che si prevede di aggiornare ci sono gli impianti di acqua potabile, l’impianto fognario, il sistema di campionamento dell’acqua di mare non contaminata, i sistemi HVAC, gli indicatori di livello dei serbatoi, i componenti di navigazione, il rinnovo del radar, l’illuminazione generale e il rinnovo della zavorra e dello sfiato dei serbatoi esterni. Bollinger sostituirà gran parte delle tubature della nave, oltre all’acciaio identificato dall’American Bureau of Shipping (ABS).