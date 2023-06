Daytona KK ft. Radical: esce il brano “Cerchio”

“Cerchio” è il nuovo singolo di Daytona KK featuring Radical ed esce sulle piattaforme digitali per Virality con distribuzione ADA

“Cerchio” (https://ada.lnk.to/cerchio) è il nuovo singolo di Daytona KK featuring Radical ed esce per Virality con distribuzione ADA. Il brano anticipa un EP di prossima uscita.

Nato dal lavoro con Beak on the night, produttore musicale che affianca l’artista originario di Casal Di Principe (Caserta) sin dagli inizi curando la direzione artistica della sua musica, “Cerchio” è un pezzo trap in cui Daytona KK, con il supporto del romano Radical – ospite del brano -, celebra la sua cricca guidata dal produttore esecutivo Alessandro The Pimp.

Daytona KK è nato nel 1994 a Casal di Principe, ha vissuto nel comune campano fino ai 14 anni e successivamente, negli anni della formazione, ha viaggiato molto soggiornando a lungo anche all’estero. Attualmente fa base a Milano ma spesso si sposta per soggiornare in altre città. Recentemente ha collaborato con Dani Faiv duettando in “Caso chiuso”, brano contenuto in “Teoria del contrario mixtape vol. 2”.

LINK UFFICIALI