Consegnato il secondo Tecnomar for Lamborghini 63

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la consegna del secondo Tecnomar for Lamborghini 63 a Miami

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la consegna del secondo Tecnomar for Lamborghini 63 a Miami. La consegna nel sud della Florida di questo yacht color Verde Gea full optioned, icona futuristica dall’inconfondibile silhouette supersportiva e dagli altissimi livelli di qualità, conferma un importante obiettivo per il Gruppo, in linea con il piano di espansione commerciale negli USA già avviato nel 2022 con l’apertura del primo flagship store a East Hampton, Long Island, zona di riferimento per la nautica della costa orientale americana.

Si consolida ulteriormente il rapporto tra TISG e Prestige Marine Imports Lamborghini di Miami, che garantirà agli armatori presenti sul territorio del Nord America un servizio efficiente e specializzato di after sales, confermando il supporto e condivisione della strategia di espansione da parte di Automobili Lamborghini.

“Siamo molto orgogliosi del successo che lo yacht Tecnomar for Lamborghini 63 sta riscuotendo negli Stati Uniti, un’area che continua ad offrire interessanti opportunità di crescita per tutti i brand, in linea con la strategia di sviluppo internazionale del Gruppo – commenta Giovanni Costantino Founder & CEO di The Italian Sea Group – E’ un yacht altamente performante progettato con un bassissimo pescaggio, che permette di ormeggiare in acque poco profonde e che con i suoi 63 nodi può raggiungere le Bahamas da Miami in un’ora. La validità commerciale di questo progetto e della partnership con Automobili Lamborghini è confermata da una lunga lista d’attesa che consente di proiettarci con fiducia verso nuovi e ambiziosi obiettivi”.

“Siamo onorati di rappresentare questo incredibile yacht da 4000 cavalli e dall’inconfondibile design Lamborghini che ha già conquistato il Sud della Florida” afferma Brett David, CEO di Prestige Imports Lamborghini Miami.

“Un ringraziamento speciale a The Italian Sea Group per aver confermato anche con la seconda consegna un’esperienza indimenticabile”. Il Tecnomar for Lamborghini 63 è rientrato tra i Best of the Best 2022 dell’industria del lusso nella categoria “Motor yacht Weekend Cruiser” le parole di Robb Report, dopo aver ricevuto il premio nella categoria “Motor Yacht under 25 meters” ai 2022 International Yacht & Aviation Awards.