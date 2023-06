Willy Vi duetta con Francy nel nuovo singolo “Regalo”

Willy Vi torna a raccontare le sue emozioni in “Regalo” (Key Records/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo in feat. con Francy

Ballerino di fama internazionale, coreografo per le più celebri star italiane, insegnante di danza a bambini e giovani con diversa abilità, rapper e performer da sempre impegnato in progetti inclusivi dal forte impatto sociale, Willy Vi, dopo la pubblicazione del debut EP “Arya” che l’ha consacrato ufficialmente alla scena italiana, torna a raccontare le sue emozioni in “Regalo” (Key Records/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo in feat. con Francy.

Ascolta su Spotify.

Dopo una gavetta costellata di successi che gli ha consentito di calcare i più prestigiosi palchi internazionali con nomi del calibro di Coolio, Lil Wayne, Pitbull e di aver reso celebri i videoclip di alcuni dei pesi massimi del rap-game nazionale, da Tedua a Shade, passando per Lazza ed Highsnob, fino ad arrivare alle celebrities più seguite ed apprezzate del web e del piccolo e grande schermo (Giulia Salemi, Giulia Sara Salemi, Michelle Hunziker, Barbara D’Urso, ecc ecc…), il poliedrico artista della periferia di Milano intreccia le sue competenze trasversali in una dedica cuore e barre impreziosita dalla penetrante timbrica della giovanissima cantautrice Francy, al secolo Francesca Calocero.

Sull’armoniosa e innovativa fusione di R&B e drill, i due artisti alternano voci e stili per dar vita ad un dialogo in musica in cui i sentimenti prevalgono sulla ragione; un omaggio alle coppie di ieri e di oggi che, nonostante le avversità e gli ostacoli figli della frenesia contemporanea, continuano a scegliersi quotidianamente, anteponendo a loro stessi e al proprio orgoglio quell’amore incondizionato che continua a pervaderli oltre lo scorrere del tempo. Perché amarsi e stare insieme è un impegno costante e concreto, una decisione sorta dal cuore, ma sancita e avvalorata da ciò che la logica, pur non comprendendo, accetta e segue per il prezioso valore che vi attribuisce.

Un botta e risposta moderno ed attualissimo, reso ancor più autentico e sincero dalla riuscita e brillante fusione tra l’incisività comunicativa di Willy e l’interpretazione eterea, ma ricca di sfumature Soul-Black, di Francy.

In quel «non sono d’esempio, fa parte di me, l’errore l’ho fatto, deludo per tre», l’artista nato e cresciuto nei sobborghi della città ambrosiana, pur essendo un punto di riferimento ed un vero esempio di dedizione, impegno, sacrificio e talento per migliaia di giovani da oltre un decennio, esprime tutto il suo malessere in un’autoanalisi che lo spoglia da filtri e status symbol, mettendo in luce quanto l’amore continui a rimanere il successo più grande, anche in una vita costellata da importantissime soddisfazioni e traguardi raggiunti, come lui stesso dichiara:

«Se l’amore non può esistere, allora non può esistere nessun regalo. Questa canzone, che ho avuto il piacere e l’onore di condividere con Francy, uno dei più promettenti astri nascenti del panorama Soul/R&B italiano, è il mio regalo al pubblico per ricordare a tutti che l’amore è la linfa stessa delle nostre esistenze e dobbiamo sempre ritagliarci uno spazio per dare attenzioni e affetto a chi ci circonda, soprattutto al/alla nostro/a partner, che sceglie di starci accanto indipendentemente da tutto e da tutti».

Impegno, sacrificio e dedizione sono proprio gli elementi chiave della formazione di un ballerino, ma anche i principi cardine su cui si posa, insieme alla fiducia e al rispetto reciproco, ogni tipo di relazione umana, in un’ottica fortemente Old School, ma non per questo obsoleta e superata, che mira al raggiungimento di rapporti stabili, intensi e duraturi, capaci di superare le difficoltà, mano nella mano, per rimanere in equilibrio pur continuando ad evolvere e maturare nel tempo, come in un Airflare sulle lancette dell’orologio della vita che, nonostante le intemperie, ci consente di trovare sempre la nostra stabilità, individuale prima e di coppia poi.

Prodotto da Yazzee del TDLab Milano, il brano è un dono tra le note che evidenzia quanto, ogni battito del cuore, equivalga ad un meraviglioso regalo della vita, come sottolinea Francy:

«Ogni emozione ed ogni sentimento vanno vissuti come un regalo, perché anche se non possiamo toccarli, sono quanto più di prezioso abbiamo».

Ed è attraverso questa consapevolezza, quella dell’inestimabile valore racchiuso nell’immateriale, che i due artisti ci mostrano, con assoluta immediatezza e spontaneità, come anche nel 2023 i sentimenti siano la vera benzina del nostro motore interiore; gli argomenti più catchy e senza tempo che non necessitano di filtri o waves momentanee per far breccia nel cuore del pubblico di ogni età.

“Regalo” è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto dallo stesso Willy Vi, che verrà rilasciato su YouTube nel corso delle prossime settimane.

Biografia.

Willy Vi è un ballerino professionista, coreografo, rapper e performer classe 1988. Cresciuto nel quartiere Maciachini zona 9, ai sobborghi della Città Ambrosiana, si avvicina all’Arte a soli 9 anni, iniziando a ballare per le strade e, a soli 18 anni, calca i più prestigiosi palchi internazionali con star della scena d’Oltreoceano, come Coolio, Lil Wayne e Pitbull. Sul fronte italiano, è coreografo di numerosissimi videoclip dei pesi massimi del rap-game nazionale, da Tedua a Shade, passando per Lazza ed Highsnob, e segue alcune delle celebrities più apprezzate del web, del piccolo e del grande schermo (tra le altre: Giulia Salemi, Giulia Sara Salemi, Michelle Hunziker e Barbara D’Urso). Da sempre impegnato nel sociale, insegna danza a bambini e giovani con diversa abilità e nel 2022, anche grazie al fortuito incontro con RANMAH, una delle più promettenti leve del panorama Hip Hop del Belpaese, dà il via alla sua carriera musicale, pubblicando i singoli “Hey Bro”, “No Stop” ed il debut EP “Arya”, un emozionante diario a cuore aperto che nell’intreccio tra le due sostanze invisibili ma indispensabili per l’essere umano, l’aria e l’amore – che in questo caso è rappresentato dalla compagna di vita di Willy Vi, Arianna -, genera 6 tracce capaci di mostrare come i sentimenti siano sempre la vera linfa del nostro motore interiore, gli argomenti più catchy e senza tempo che non necessitano di filtri o waves momentanee per far breccia nel cuore del pubblico di ogni età. Perché impegno, sacrificio e dedizione sono gli elementi chiave della formazione di un ballerino, ma sono anche i principi cardine su cui si posa, insieme alla fiducia e al rispetto reciproco, ogni tipo di relazione umana, in un’ottica fortemente Old School, ma non per questo obsoleta e superata, che mira al raggiungimento di rapporti stabili, intensi e duraturi, capaci di superare le difficoltà, mano nella mano, per rimanere in equilibrio pur continuando ad evolvere e maturare nel tempo, come in un Airflare sulle lancette dell’orologio della vita che, nonostante le intemperie, ci consente di trovare sempre la nostra stabilità, individuale prima e di coppia poi. Versatile, sensibile, brillante e dotato di un estro creativo da vero fuoriclasse, Willy Vi è uno dei performers più completi e stimati della scena Hip Hop italiana.

