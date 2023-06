Tra Arisa e Paola Iezzi scoppia la lite per il Roma Pride

Roma Pride, Arisa furiosa con Paola Iezzi che domani insieme alla sorella Chiara sarà in testa al corteo: “Gli ipocriti mi fanno schifo”. E le fa il dito medio

“Io avrei cercato di mettere pace. Tu ti sarai presa invece dei bellissimi applausi mentre infamavi una collega dicendo cose non vere“. Arisa è un fiume in piena e su Instagram risponde per le rime a Paola Iezzi e poi le fa il dito medio.

La cantante, che insieme alla sorella Chiara, domani guiderà il Roma Pride, oggi in conferenza stampa ha commentato le dichiarazioni di Arisa su Meloni e la comunità Lgbt al centro delle polemiche nelle scorse settimane.

“Gli artisti spesso vivono nella paura, di non lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo”, ha dichiarato Iezzi, definendo “un’uscita infelice, del c…o” quella di Arisa che, esprimendo il suo sostegno a Meloni, aveva paragonato il suo atteggiamento verso la comunità lgbt a quello di una “mamma severa e spaventata”.

“Non mi sento di giudicare ciò che ha detto, anche se non sono d’accordo. Penso che lei abbia subito anche lei l’essere discriminati e questo lascia dei segni, dei traumi che ti porti dentro, che formano delle paure grandi dalle quali è difficile fuggire”, ha aggiunto.

LA REPLICA DI ARISA A PAOLA IEZZI

Nella sua replica, Arisa puntualizza alla collega che se avesse “visto l’intervista avresti detto che sì, ha detto che le piace la Meloni, ma ha detto anche che è a favore dei matrimoni e le adozioni tra persone dello stesso sesso. Questo fa di me una persona che sostiene i diritti della comunità Lgbt+”. E no, non ha paura di non lavorare, spiega la cantante che alla collega chiede di non salutarla più se si dovessero in contrare per strada perché a me “la gente ipocrita mi fa schifo”. Quindi un saluto con doppio dito medio a chiusura dell’invettiva.