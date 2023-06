Stasera su Rai 5 omaggio a Bruno Bartoletti

Tra Schubert, Britten e Chopin: a dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il 9 giugno 2013, Rai Cultura ricorda Bruno Bartoletti su Rai 5

A dieci anni dalla scomparsa – il 9 giugno 2013 – Rai Cultura ricorda Bruno Bartoletti – direttore d’orchestra italiano che ha diretto nei più importanti teatri, festival e centri radiotelevisivi europei e nordamericani – con il concerto da lui diretto all’Auditorium Niccolò Paganini di Parma, in onda venerdì 9 giugno alle 21.15 su Rai 5. Nel programma, la Sinfonia in si minore “Incompiuta” di Schubert e Serenade per tenore, corno e archi op. 31 di Britten, con Radovan Vlatkovic al corno e il tenore Mark Milhofer. Regia tv di Francesca Nesler.

A Bartoletti è dedicato anche il concerto da lui diretto all’Auditorium di Torino con l’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, in onda alle 17.05 sempre su Rai 5. In programma, il Concerto n. 1 in mi minore op. 11 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, eseguito da Nikita Magaloff al pianoforte.