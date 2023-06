Previsioni meteo 8 giugno 2023: più stabilità ma solo nel weekend

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 giugno 2023: piogge e temporali non danno tregua, per un parziale miglioramento ci sarà da attendere il fine settimana

Attuale situazione meteo che vede l’alta pressione ancora sbilanciata verso il nord Atlantico e le Isole Britanniche, mentre un corridoio di correnti instabili va ad interessare il Mediterraneo. Penisola Italiana che resta quindi sotto l’azione di acquazzoni e temporali, in un clima estivo ma senza eccessi di caldo. Anche nella giornata di oggi la configurazione barica sull’Europa non subirà grosse variazioni, lasciando la Penisola Italiana in balia di acquazzoni e temporali. Nel fine settimana un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale dovrebbe rimontare sul Mediterraneo centro-occidentale, con la Penisola Italiana che si andrebbe a trovare sul suo bordo orientale. Weekend che vedrebbe quindi condizioni meteo più stabili sull’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte, Liguria e Friuli, sereno altrove. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e sul Veneto asciutto altrove con schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino velature in transito sulle regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Locali acquazzoni o temporali possibili solo sull’Appennino settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti compatti sulla Sardegna, nuvolosità alta in transito sulle altre regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo l’Appennino, poco nuvoloso altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli poco o irregolarmente coperti.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne e in locale sconfinamenti sui settori ionici, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e spazi di sereno.

Temperature minime in generale aumento, salvo una diminuzione sulle regioni di nord-ovest, Puglia, Basilicata e Calabria. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .