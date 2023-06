Westerman torna dal vivo per 3 speciali date a novembre

Il cantautore inglese Westerman torna dal vivo per 3 speciali date a Lugano, Milano e Bologna nel mese di novembre

Il cantautore inglese di stanza in Grecia annuncia 3 nuove date con cui presenterà per la prima volta le canzoni del nuovo disco “An Inbuilt Fault”, in uscita il 5 maggio e concepito nell’inverno 2020-21 proprio in Italia, durante il lockdown. Un disco viscerale, potente, autentico, di pura arte. Westerman sarà dal vivo allo Studio Foce di Lugano lunedì 13 novembre, giovedì 16 al Biko di Milano e venerdì 17 al Covo Club di Bologna. Biglietti disponibili. Le prevendite per Lugano saranno disponibili su Biglietteria.ch, quelli per la data di Milano su Ticketmaster e Ticketone e quelli per Bologna su DICE.fm.

WESTERMAN

13 novembre 2023 – Lugano – Studio Foce

CHF 15,00

16 novembre 2023 – Milano – Biko

Ingresso riservato ai soci Arci

Euro 12,00 + prev.

17 novembre 2023 – Bologna – Covo Club

Ingresso riservato ai soci tesserati HOVOC 22/23

Euro 10,00 + prev.

Biglietti per Lugano disponibili su biglietteria.ch, per Milano su Ticketone e Ticketmaster e per Bologna su DICE.fm.

An Inbuilt Fault – il secondo album di Will Westerman – ci sono due film classici: Il settimo sigillo, capolavoro allegorico di Ingmar Bergman del 1957, e Ikiru, dramma sociologico di Akira Kurosawa del 1952. In modi completamente diversi, ogni film segue un protagonista in preda a una crisi esistenziale, evocando turbolenze e stasi, tracciando attentamente la sua ricerca di autocomprensione e realizzazione. Tra le opere d’arte che hanno avuto il maggiore impatto su– il secondo album di Will Westerman – ci sono due film classici:, capolavoro allegorico di Ingmar Bergman del 1957, e, dramma sociologico di Akira Kurosawa del 1952. In modi completamente diversi, ogni film segue un protagonista in preda a una crisi esistenziale, evocando turbolenze e stasi, tracciando attentamente la sua ricerca di autocomprensione e realizzazione. “I don’t know who I am anymore,” canta Westerman. “Forgot what I was looking for/I’m noticing how the lens turns/More when I’m asking why.”: è un territorio tematico adatto al momento in cui il cantautore nato a Londra e residente ad Atene, in Grecia, ha scritto gran parte di questa musica: l’inverno del 2020-2021, mentre era bloccato in Italia per mesi, durante un periodo di isolamento quasi totale. Reduce da un periodo di disillusione nei confronti del fare musica, e con un futuro della sua carriera che sembrava astratto, Westerman non era sicuro che il materiale che stava registrando sarebbe mai stato ascoltato. Dal punto di vista creativo, questa situazione ha offerto uno strano tipo di libertà e ha dato spazio ad alcune delle canzoni più avventurose e disinvolte della sua carriera. Sebbene siano spesso premonitrici, le canzoni di An Inbuilt Fault non tendono mai al solipsismo o a un cupo moralismo. Anche le canzoni più sconfortanti funzionano nel modo in cui funziona la musica più eterna sulla depressione e sul lutto: l’esecuzione e l’arrangiamento sembrano trionvare sulla tristezza. Il risultato è una mini-epopea di Westerman sull’essere in crisi, cucita insieme da frammenti di canzoni strappate e momenti spontanei di esorcismo musicale, che si combinano per raccontare una storia che prende forma più chiaramente dopo diversi ascolti.