“Una biblioteca in ogni scuola”: iscrizioni al concorso fino al 15 luglio

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, c’è tempo fino al 15 luglio

Sono aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso Nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale BiRBA, che premia il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che l’Associazione – dopo una attenta selezione delle domande pervenute – ritiene più meritevole di supporto e di sostegno. Si può partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza a gruppi di volontari costituiti in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

L’idea del concorso – L’idea nasce nel 2006 quando all’indirizzo di Birba arriva un pacco colmo di libri per l’infanzia accompagnato da una lettera firmata dalla direttrice della Sinnos editrice che, persuasa della bontà del nostro progetto di biblioteca scolastica, aveva scelto di finanziarlo attraverso la donazione di un buon numero di libri per ragazzi. Birba non dimenticò mai quel gesto di fiducia, la spinta giusta per andare avanti e, nel 2018, grazie al Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” ha finalmente avuto la possibilità di restituire ad altre realtà il dono ricevuto.

«Arrivati alla sesta edizione – commenta Alessandra Comparozzi, presidente BiRBA – mi sento di dire che il Concorso oltre ad avere il grande merito di sostenere e, spesso determinare, la nascita di una nuova biblioteca scolastica, dà a Birba la possibilità di conoscere altre realtà con le quali tessere reti e costruire progetti per promuovere la cultura del libro fuori e dentro la scuola. Niente è più incoraggiante di condividere con altri volontari la stessa visione della lettura e del diritto dei bambini e delle bambine di diventare lettori».

Come partecipare – Per aderire al Concorso è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 15 luglio 2023. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 10 settembre nella sala degli Emblemi in piazza del Comune di Assisi, durante la giornata conclusiva di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via dall’8 al 10 settembre. Per le modalità di iscrizione si può consultare il sito www.birbachilegge.it.

L’immagine della sesta edizione del Concorso è firmata da Liuna Virardi, autrice e illustratrice bolognese di stanza in Francia. Il suo lavoro ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui il premio White Raven nel 2016 e la selezione alla Bologna Children’s Book Fair nel 2023.

Ad aggiudicarsi il concorso nel 2022 è stato “Capponi Biblioteca Aperta” il progetto della scuola primaria “Gino Capponi” di Milano presentato dal comitato genitori in collaborazione con la dirigenza scolastica, nel quale la biblioteca è pensato come luogo di dibattito ad ampio spettro aperto al territorio, trasformandosi così in un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. Un chiaro esempio di come la scuola può̀ prendersi cura del territorio così come il territorio della sua scuola.

I cinque progetti vincitori, dal 2018 ad oggi, sono consultabili nel sito.

