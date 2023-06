Previsioni meteo 7 giugno 2023: ancora instabilità sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 giugno 2023: piogge e temporali non daranno tregua all’Italia almeno fino al weekend

La prima settimana di giugno è iniziata con condizioni meteo instabili o a tratti anche perturbate a causa di una blanda saccatura in quota che è transitata sul Mediterraneo centrale. Anche nella giornata di oggi tra Europa centrale e Mediterraneo troviamo ancora una lacuna barica la quale favorirà condizioni meteo instabili nei prossimi giorni con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto durante le ore pomeridiane. Sotto il profilo delle temperature invece avremo valori in linea con le medie del periodo almeno fino al prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino addensamenti nuvolosi su Piemonte e Pianura Padana ma con tempo asciutto o qualche pioggia isolata. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici con locali sconfinamenti sulle pianure, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia sulle Alpi e al Nord-Ovest, asciutto altrove con schiarite nella notte.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi nelle zone interne, specie quelle del versante adriatico, soleggiato sui settori tirrenici. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione al mattino con nuvolosità in transito e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nuvolosità in transito e ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni ioniche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali in sviluppo lungo l’Appennino con sconfinamenti verso le pianure, locali piogge anche nelle zone interne delle Isole. In serata residui fenomeni sui settori interni peninsulari, asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito.

In Calabria molte nuvole in transito al mattino su tutti i settori con possibilità di deboli piogge sparse. Al pomeriggio tempo instabile con acquazzoni possibili su settori interni e zone ioniche, più asciutto sulle coste tirreniche. Migliora ovunque dalla serata.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in generale aumento salvo una lieve diminuzione al Nord-Ovest.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .