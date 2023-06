L’Estate di BASE torna ad animare Milano: il programma

Fino al 10 settembre a BASE Milano, l’ESTATE DI BASE animerà il quartiere Tortona e la città con cinque festival tematici e cinquanta giorni di programmazione

Fino al 10 settembre a BASE Milano, l’ESTATE DI BASE animerà il quartiere Tortona e la città con cinque festival tematici e cinquanta giorni di programmazione. DI BASE…Sbagliamo, stoniamo, rompiamo, scappiamo, finiamo: cinque verbi per altrettanti festival con oltre 70 eventi complessivamente, che coinvolgeranno circa 120 artisti e protagonisti, tra concerti, spettacoli di danza, cinema e cortometraggi, mostre, talk e tanti party musicali dedicati agli errori, alle voci fuori dal coro, alle nuove generazioni, ai viaggi, alla malinconia. Ciascuno potrà fare dell’ESTATE DI BASE l’esperienza che vorrà: una festa irriverente, la scoperta di una nuova disciplina artistica, di un talk o di un podcast, o magari solo un aperitivo in cortile o in terrazza.

Un palinsesto plurale, per temi, format e partner: Inclusione, Diversità, Equità e Accessibilità, le parole chiave del programma pubblico annuale di BASE, tornano in una inedita veste estiva attraverso formati e collaborazioni speciali.

Da non perdere: la mostra e le attività di Queer Pandemia (22 giugno – 2 luglio), iniziativa promossa in collaborazione con Associazione Culturale TWM Factory ed Edizioni Tlon, che celebra la nascita e la diffusione di sempre più numerose identità e pratiche queer; i quindici anni di REALPOLITIK (23 giugno – 2 luglio), la grande mostra prodotta da Cesura, BASE Milano e Contemporary Cluster, composta dai ritratti caricaturali degli attuali politici italiani; la Scuola Decoloniale proposta in collaborazione con Twiza Fest di Milano Mediterranea; i Silence Party, in cui sperimentare forme di comunicazione diversa e risate (silenziose) in terrazza; l’incontro con voci inedite della narrativa che approdano in BASE in collaborazione con Accento, la nuova casa editrice di Alessandro Cattelan e Matteo B Bianchi; i Chora Talks con storie, domande, dibattiti assieme ai protagonisti dei nostri podcast preferiti – si parte da “Ricomincio da 33”, una serie che parla del Napoli e di Napoli e di cosa hanno significato questi 33 anni di attesa per la città; gli spettacoli di Carlo Colla e Figli, le Fuckup Nights Milan, e tanto altro ancora.

Nell’arco dei mesi estivi BASE Milano sarà una piazza per tutti, uno spazio aperto alla città per parlare di futuro, diversità di genere, orgoglio, politica, e non solo: con parole, mostre, fotografie, installazioni, spettacoli e tanta musica; un luogo sempre più accessibile e aperto alle proposte di giovani e giovanissimi, dove sognare e guardare avanti insieme; dove ritrovarsi a settembre accomunati dalla malinconia di un romantico finale d’estate che diventa anche un nuovo inizio, una festa, leggera e spensierata, per chiudere l’Estate di BASE, e ricominciare con una nuova stagione.

Le proposte di ESTATE DI BASE raggiungeranno anche il quartiere Bicocca grazie alla collaborazione con Bicocca Village che porterà in scena i dj di Ril Factory e giovani gruppi indie, da riascoltare anche nelle serate a BASE Milano.