In libreria “Registrando i Beatles” di Geoff Emerick

È uscito nelle librerie “Registrando i Beatles. (Here, There, and Everywhere)” di Geoff Emerick (con Howard Massey)

Uscito in tutte le principali librerie e piattaforme digitali il primo libro della Coniglio Editore, che torna a pubblicare libri di storie della musica dopo oltre un decennio. Si tratta della versione italiana – traduzione di Luigi Abramo – di un libro “cult” per i musicofili, i sound engineers e i fan dei Fab Four. REGISTRANDO I BEATLES è un volume scritto proprio dal loro fonico più siginificativo, Geoff Emerick, che per loro ha lavorato in album quali Revolver, Abbey Road e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dando un fondamentale imprinting allo stile sonoro dei loro brani, Emerich era un tecnico di genio che, scelto da George Martin, entrò alla EMI ad appena 15 anni, e incise i loro dischi dal 1965 fino alla disgregazione del gruppo, per continuare poi a collaborare con Paul McCartney e con decine di altri artisti, da Elvis Costello, a Art Garfunkel a Jeff Beck.

In prima persona, con la collaborazione di Howard Massey, sono narrati racconti, aneddoti e dettagli di come, giorno per giorno, presero forma le più celebri canzoni dei Beatles: una testimonianza resa da chi fu un co-protagonista della storia del gruppo tra invenzioni che seppero modellare la voce di John Lennon o la batteria di Ringo Starr, a seconda dei contesti, agli slanci creativi e alle tensioni che caratterizzarono il secondo periodo della band.

L’AUTORE

Geoffrey Emerick (Londra, 1945 – Los Angeles, 2018) è stato un tecnico del suono, noto principalmente per la sua collaborazione con i Beatles negli anni Sessanta, il suo lavoro in studio fu di fondamentale contributo per gli album Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, The Beatles e Abbey Road. Vincitore di quattro grammy, a curatoil suono per artisti come Judy Garland, Elvis Costello, Art Garfunkel, America, Gino Vannelli, Ultravox, Jeff Beck e molti altri, oltre alla continuativa collaborazione con Paul McCartney.

I BEATLES A ROMA

I Beatles a Roma sono ormai una delle realtà musicali e teatrali ispirate ai Beatles più dinamiche ed originali della Capitale. Dal marzo 2010 ad oggi hanno pensato, scritto, costruito e messo in scena numerosi spettacoli con grande successo di pubblico. Nata da un’idea di Simone Mariani, Luigi Abramo Lorenzo Mazzè, e Martino Pirella, la formazione completata da Francesco Cavalluzzo, Manuel Murgano e Francesco Pradella ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, musicisti ed appassionati dei Beatles.

Oggi I Beatles a Roma è un gruppo di showmen che insieme pensano, scrivono, producono e interpretano, rigorosamente live, ogni spettacolo o esibizione, Hanno ormai un folto e fedele pubblico di sostenitori (oltre 5.000 nella pagina Facebook), che li seguono con entusiasmo durante ogni esibizione e spettacolo, dagli esordi fino ai grandi successi degli ultimi anni (Rome Together, Beatlemania!, I Beatles a Roma 50 anni fa e tanti altri).

De I Beatles a Roma si sono occupati ampiamente stampa, televisione e radio sia con servizi e commenti sugli spettacoli, sia con partecipazioni live in diretta.

I BEATLES A ROMA sono:

SIMONE MARIANI chitarra voce

FRANCESCO CAVALLUZZO chitarra voce

LUIGI ABRAMO basso voce

MANUEL MURGANO pianoforte e tastiere

FRANCESCO PRADELLA batteria

