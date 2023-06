“Determinazione” è il singolo d’esordio della ComfortZone

“Determinazione” è il primo singolo della ComfortZone, la band che ha partecipato al programma “Dalla strada al palco” in onda su Rai2

DETERMINAZIONE è il primo singolo della ComfortZone. Dopo la partecipazione al programma “Dalla strada al palco” in onda su Rai2, la giovanissima band romana si presenta con un brano pop, confidenziale e profondo, dedicato all’incomunicabilità.

“DETERMINAZIONE parla di un periodo di disagio, mostrando tutta la frustrazione che si può provare nel non riuscire a uscire dalle difficoltà, a non relazionarsi come si vorrebbe con le persone che amiamo e che ci stanno attorno.”

È un brano fresco, che conserva aspetti indie e lo-fi, pur abbracciando una scrittura intima e una ricerca sonora che ammicca al pop rock.

Link: https://spoti.fi/3pwVnTy

“Le numerose ripetizioni alimentano la percezione di un tempo circolare, dove si torna sempre al punto di partenza. Il testo è in antitesi con l’arrangiamento, che invece è composto da sonorità movimentate e allegre, che oltre ad alleggerire l’ascolto del brano, propongono una via d’uscita al protagonista.”

DETERMINAZIONE è il primo passo verso l’uscita dell’EP d’esordio, prevista per l’autunno.

CREDITI

Artista principale: ComfortZone

Interprete: ComfortZone

Autori: Asia Cannone, Daniele Mancini, Alessandro Mieli, Francesco Paradisi Miconi, Lorenzo Pepe

Registrazioni, mix e Master: Igor Pardini @Cubo Rosso Recording³

ComfortZone | BIOGRAFIA

La ComfortZone è un progetto nato a Roma, nel quartiere di Monteverde, a inizio 2019 e formato da musicisti che oggi hanno tra i 19 e i 20 anni. Propone un repertorio di musica originale indie rock, contaminata da generi e stili differenti.

Il gruppo ha partecipato a diversi contest e ha suonato live in numerosi locali di Roma e non. Ha inoltre partecipato al programma televisivo “Dalla strada al palco”, in onda in prima serata su Rai 2, condividendo il palco con Nek, traguardo raggiunto soprattutto grazie alla consolidata esperienza come artisti di strada.

“Determinazione” è il primo dei due singoli che anticipano il loro EP d’esordio, in uscita in autunno 2023.

La ComfortZone è:

Asia Cannone, 20 anni, voce

Alessandro Mieli, 19 anni, basso

Daniele Mancini, 19 anni, pianoforte, tastiere e voce

Lorenzo Pepe, 20 anni, chitarra.

Francesco Paradisi Miconi, 19 anni, batteria