Al via l’XI Edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica Giancarlo Dosi

L’Associazione Italiana del Libro ha bandito l’edizione 2023 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi

L’Associazione Italiana del Libro ha bandito l’edizione 2023 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi. Possono partecipare al Premio autori italiani o stranieri con libri di divulgazione scientifica pubblicati per la prima volta in lingua italiana nel 2022 o nel 2023. Il Premio prevede la sezione Libri (autori italiani o tradotti in italiano) ed è suddiviso nelle seguenti cinque Aree scientifiche:

Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali

Area B – Scienze della vita e della salute

Area C – Ingegneria e Architettura

Area D – Scienze umane, storiche e letterarie

Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali

Il Premio si pone l’obiettivo di contribuire a rafforzare il settore del libro e della lettura in Italia, in particolare per quanto riguarda la saggistica rivolta a una efficace divulgazione scientifica; affermare la centralità dell’informazione e della divulgazione scientifica per il progresso della società; favorire nei giovani l’interesse per la cultura scientifica; contribuire a creare una cultura diffusa dell’innovazione e del sapere.

Nel corso delle prossime settimane, inoltre, verrà lanciata una nuova call per la partecipazione ad HuB Divulgazione: la rete dei divulgatori italiani. Il progetto, lo ricordiamo, nasce con l’obiettivo di costruire una rete di organizzazioni che si occupano di divulgazione e che sono accomunate dalla stessa finalità: sensibilizzare i pubblici verso un approccio critico all’informazione e suscitare curiosità e interesse verso gli argomenti scientifici. La finalissima 2023 vedrà dunque anche la loro partecipazione.

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Fra i Partner l’AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale. Patrocinano la manifestazione l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. Media partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.

Qui il bando integrale: https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2023/

Per maggiori informazioni: info@premiodivulgazionescientifica.com