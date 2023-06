A “Chi l’ha visto?” su Rai 3 la drammatica storia di Giulia Tramontano

In prima serata su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” la drammatica storia di Giulia Tramontano. Si parlerà anche della decisione sull’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich

A “Chi l’ha visto”, in onda mercoledì 7 giugno alle 21.20 su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, la drammatica storia di Giulia Tramontano, che poteva non essere l’unica vittima del suo compagno. Secondo gli inquirenti, Alessandro avrebbe infatti potuto uccidere anche l’altra donna con cui aveva una relazione, se quest’ultima non si fosse rifiutata di farlo entrare in casa quando lui, mezz’ora dopo aver ucciso Giulia, le chiedeva insistentemente di vedersi.

Poi, l’attesa per la decisione del giudice che in queste ore dovrà stabilire se l’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich deve essere archiviata, come ha indicato la Procura, o deve proseguire, come invece chiedono i familiari della donna triestina misteriosamente scomparsa e ritrovata senza vita dopo ventitré giorni. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

