Previsioni meteo 6 giugno 2023: le piogge non danno tregua

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 giugno 2023: clima ancora instabile su gran parte delle nostre regioni con piogge e temporali

L’Estate meteorologica è partita decisamente in sordina con anticicloni e caldo ancora lontani dal nostro Paese. Il bacino del Mediterraneo è ancora territorio di una vasta lacuna barica, alimentata da una fresca circolazione in quota innescata da una cellula altopressoria che si è insediata tra il Regno Unito e l’Oceano Atlantico. La situazione meteo non subirà significative variazione nel breve-medio termine, con la prima parte del mese di giugno che si appresta a trascorrere decisamente instabile e con il caldo intenso ancora lontano dal nostro Paese.

Nella giornata di oggi, dunque, avremo ancora possibilità di precipitazioni su gran parte delle nostre regioni, con fenomeni localmente anche intensi. Anche il resto della settimana sarà caratterizzata ancora dall’instabilità che potrebbe spingersi sino al prossimo weekend; possibili fenomeni ancora intensi con locali grandinate e colpi di venti. Atteso un surplus pluviometrico su gran parte del Paese con temperature attorno alle medie del periodo, localmente di poco inferiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 6 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con piogge su Romagna e Triveneto, sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia su Alpi e Prealpi, fin verso le ore notturne.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori con locali piogge sulle coste, specie centro-meridionali. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Migliora ovunque dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con deboli piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio temporali tra Molise, Puglia, Campania e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori, tempo in progressivo miglioramento nella notte.

In Calabria molte nuvole al mattino su tutta la regione con piogge sparse generalmente di debole o moderata intensità. Al pomeriggio ancora fenomeni sui settori interni, più asciutto altrove. Più stabile in serata ma con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime in lieve calo; massime in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .