Il brano “Numeri primi” di Al Verde, prodotto con Kuoni, è una up-tempo song dalle sonorità R&B che si fondono al chillpop dance

“NUMERI PRIMI” è il nuovo singolo di Al Verde, disponibile in digital e radio al link: https://ada.lnk.to/numeriprimi.

Il brano prodotto con Kuoni è una up-tempo song dalle sonorità R&B che si fondono al chillpop dance. Le influenze sono legate a Tatum Rush, Willie Peyote e a Ainè. Il testo è un invito a liberarsi dai ritmi frenetici.

“Questo mondo che gira e va verso un destino perverso” racchiude il significato del testo di “numeri primi”, che racconta di routine da rompere, leggi non scritte da rivedere, un inno alla vita lenta, perché il lavoro nella società occidentale di oggi è l’unico mantra da rispettare. Il brano è stato registrato, missato e masterizzato da Alessandro Grasso.

“Numeri primi” nasce dall’esigenza di voler raccontare qualcosa che sentivo di voler dire da un po’. Il tempo passa negli uffici e le persone vivono spegnendosi, quando non valorizzate. Ecco perché chi si rende conto di questo, chi si sveglia dal torpore, fa parte dei numeri primi, quindi speciali”.

Al Verde è il nome del progetto di Enrico Acciani, cantautore e regista cinematografico. Inizia il proprio percorso musicale componendo colonne sonore per cortometraggi, che hanno girato alcuni festival nazionali e internazionali.Il 19 gennaio del 2019, nella settimana in cui esce il primo singolo Olio, apre il concerto di Serena brancale e Willie Peyote, presentando anche parte dell’album. Il Primo Maggio apre Walter Celi a Le Mura, club di Roma. Dopo alcuni live in alcuni locali di Milano, Roma e Bari, Al Verde nel luglio 2020 suona live per 5 tappe pugliesi: Molfetta, Bisceglie, Taranto, Monopoli e San Foca. I brani di Al Verde sono fra l’ironico e il malinconico, fra la sagacia e la nostalgia. Dopo Olio, Clodia, Verano e Candeline il 25 Giugno è uscita Tettone per Aurora Dischi. A ottobre del 2020 incide la colonna sonora del documentario “Sogni di carta”. Il 25 giugno 2021 esce Q-Low, il suo nuovo singolo. Si esibisce all’AFA Fest con Valentina Polinori ed Erica Mou e suona a Spazio13 in concerto con Molla per MaldiSettembre Fest. Nel 2022, dopo 4 date in Puglia, suona al PAX Festival, organizzato da GarageSound a Bari. A Maggio è ospite del concerto per la Festa dei Popoli di Bari, XVII edizione. Il 30 settembre 2022 esce il singolo “Falso” inserito nell’editoriale di Spotify “Anima R&B”.