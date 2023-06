Novità per la Ztl Fascia verde: ora la palla passa alla Regione

Ok dal Campidoglio alla nuova delibera della Ztl Fascia verde a Roma, ora il tavolo con la Regione Lazio. Pronto il nuovo pacchetto di misure: tra queste un carnet di ingressi

È pronto il nuovo pacchetto di misure legate alla nuova fascia verde di Roma. Per limitare le emissioni e non incorrere più nelle sanzioni europee il Campidoglio ha messo in campo diverse misure: si parte da un carnet di ingressi, come avviene già da tempo a Milano con l’area B, e dall’introduzione del ‘Move in’, che permetterà di far circolare le auto inquinanti solo per un numero massimo di chilometri dentro la nuova Fascia verde. Entrambe le misure saranno legate al tipo di emissioni delle singole auto. Inoltre il Campidoglio ha deciso di esentare dai divieti le auto a diesel Euro 4 e quelle a benzina Euro 3.

ZTL FASCIA VERDE, IL VIA LIBERA DEVE ARRIVARE DALLA REGIONE LAZIO

Le misure, a quanto apprende l’agenzia Dire (www.dire.it), sono state approvate nel corso della riunione di maggioranza di questa mattina durante la quale l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha illustrato gli ultimi dettagli. Per entrare in vigore, però, dovranno passare il vaglio della Regione Lazio. Il Campidoglio invierà la delibera ai tecnici regionali e poi bisognerà attendere il tavolo tecnico per il via libera. Il tutto, spiegano dalla Regione Lazio, “a saldo zero in termini di riduzione di polveri sottili con quanto previsto nella prima versione”.

Dagli ambienti della maggioranza capitolina filtra, comunque, “soddisfazione per il cambiamento del provvedimento. Una rimodulazione equilibrata che tiene insieme la salvaguardia della salute e l’attenzione per le problematiche sociali” legate alla necessità di acquistare una nuova auto a causa della precedente versione della delibera. “D’altro canto- spiegano fondi Dem- molte delle norme del provvedimento erano precedenti all’arrivo dell’amministrazione Gualtieri e non erano state applicate. Solo per fare un esempio: i divieti per auto Euro zero, 1 o 2 erano già in vigore. Ma nessuno controllava. Noi accenderemo solo i varchi”. Aperture, infine, anche per le auto storiche. Le norme per la loro circolazione saranno riviste e sarà riconvocato il tavolo tecnico, alla luce della novità, con le associazioni di categoria.