Il film “Prospect” stasera su Rai 4: ecco la trama

Per il ciclo Alien action in prima serata su Rai 4 in onda “Prospect”: ecco la trama del film di Christopher Caldwell e Zeek Earl con Sophie Thatcher e Pedro Pascal

Inizia da martedì 6 giugno, alle 21.20 su Rai 4, un nuovo ciclo cinematografico che accompagnerà gli spettatori per i prossimi due mesi: si chiama Alien action ed è dedicato al cinema di fantascienza e d’azione. La prima pellicola è “Prospect” (Usa, Canada, 2018) di Christopher Caldwell e Zeek Earl con Sophie Thatcher, Pedro Pascal, Jay Duplass, Andre Royo, Sheila Vand. L’adolescente Cee è in viaggio con suo padre alla ricerca di un prezioso minerale che si può trovare solamente in una foresta tossica di una Luna lontana. Atterrati sul pianeta, i due saranno costretti a separarsi e Cee dovrà fare squadra con Ezra, un mercenario senza scrupoli di cui la ragazza non è sicura di potersi fidare. Infatti, le preziose gemme hanno scatenato una vera e propria caccia a cui sono in molti a partecipare.

Non sono solo gli avventurieri atterrati sul pianeta a rappresentare una minaccia per Cee, perché anche la natura ostile di quel luogo e gli spietati abitanti delle foreste cercheranno in tutti i modi di scoraggiarla.

Esordio cinematografico di Christopher Caldwell e Zeek Earl, “Prospect” è l’ampliamento di un cortometraggio che gli stessi autori avevano realizzato nel 2014. Grazie a una massiccia componente avventurosa, il film si presenta come un avvincente action, che in più momenti si avvicina al survival thriller, mettendo in scena la lotta per la sopravvivenza di una ragazzina e il suo mentore contro diverse minacce, di natura aliena e umana. Il cast del film è arricchito dalla presenza di Pedro Pascal, lanciatissimo nelle serie The Mandalorian e The Last of Us, e della diciottenne Sophie Thatcher della serie Yellowjackets, che interpreta l’eroica protagonista.