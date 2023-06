A Castelnuovo Berardenga il 5 Agosto la quarta edizione del Premio Stelle dello Spettacolo, evento mondano dell’estate in Toscana

E’ stata comunicata la data della quarta edizione del Premio Stelle dello Spettacolo, evento mondano dell’estate in Toscana, che coniuga territorio e arti della scena, eccellenze vinicole del Chianti e suggestioni dei paesaggi.

La serata di apertura si terrà sabato 5 agosto nel comune di Castelnuovo Berardenga, all’interno delle mura medievali della frazione di San Gusmè, che già lo scorso anno ne fu scenario. Agli artisti che saranno insigniti dei riconoscimenti per le loro carriere e i loro talenti sarà, come di consueto, abbinato un vino pregiato, scelto da una casa vinicola del territorio e da un sommelier sulla base delle caratteristiche umane e professionali del protagonista stesso a cui dovrà corrispondere. In questo il Premio Stelle dello Spettacolo è un unicum nel panorama nazionale.

Evento nato nel momento più drammatico per le arti di scena e il turismo, nella primavera del 2020, pensato dall’imprenditrice Laura Cellerini come riscatto e risposta alle sofferenze morali ed economiche di due settori fondamentali della socialità e delle emozioni umane, duramente colpite in quel momento dalle circostanze e del fermo delle attività.

La prima edizione vide così la luce nell’agosto 2020, per proseguire nelle estati successive, trasformandosi in occasione di promozione e sostegno delle arti, della bellezza dell’entroterra toscano e delle sue eccellenze agricole e artigianali e al contempo momento concreto di sostegno per le nuove generazioni della scena italiana, coniugando al premio anche una sezione di formazione ospitata presso Casale Rosennano, nel suggestivo borgo omonimo, sempre nel senese.

Alle carriere formate si sono così affiancati riconoscimenti a titolo di incoraggiamento anche per nuovi talenti attenzionati e selezionati nel corso di un anno dalla direzione artistica del Premio e inseriti poi nelle serate di gala dello stesso, da protagonisti, accanto a volti celebri dello spettacolo.

Come nelle edizioni precedenti la direzione artistica è stata confermata all’attore e regista Marco Predieri, la direzione tecnica a Matteo Lorini e la produzione ad Altrove Teatro. Non sono ancora stati svelati i nomi e i volti che prenderanno parte all’edizione 2023, anche se cresce l’attesa e sono molti gli stessi big dello spettacolo dal vivo che oggi anelano a partecipare e le agenzie che propongono i loro talenti alla direzione artistica, del resto le edizioni precedenti hanno visto, tra gli altri, premiate alcune star del musical come Silvia Querci, Luca Giacomelli Ferrarini, Cristian Ruiz, Simone Marzola, Francesca Taverni, signore del teatro, del cinema e della televisione del calibro di Giorgia Trasselli, Margherita Fumero e Sandra Milo, insignite di riconoscimenti alla carriera, attori formatisi alla corte di Gigi Proietti e oggi vedette del teatro come Francesca Nunzi e Marco Simeoli e ancora big della musica e del cantautorato quali Mariella Nava, Silvia Vavolo e Michele Pecora, solo per citare alcuni nomi.

Per l’edizione 2023 la produzione punta ad accrescere il riscontro mediatico della manifestazione, valutando anche proposte di network quali media partner per la messa in onda dello stesso. La macchina dunque del Premio Stelle dello Spettacolo è in movimento e presto saranno svelate ulteriori novità.