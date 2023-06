Diabete di tipo 2: mortalità per cancro in aumento

Negli ultimi anni la mortalità per cancro nelle persone affette da diabete di tipo 2 sembra aver superato quella legata alle malattie cardiovascolari

Negli ultimi anni la mortalità per cancro nelle persone affette da diabete di tipo 2 sembra aver superato quella legata alle malattie cardiovascolari, in particolare negli anziani e negli obesi, secondo quanto rilevato da uno studio britannico basato sulla popolazione e pubblicato sulla rivista Diabetologia.

Per l’analisi sono stati utilizzati i dati di oltre 137mila adulti con diabete di tipo 2 di nuova diagnosi, di almeno 35 anni di età, presenti nel Clinical Practice Research Datalink, escludendo quelli con diabete di tipo 1. In questa coorte i tassi di mortalità per tutte le cause sono diminuiti in tutti i gruppi di età nel ventennio 1998-2018, hanno riferito il primo autore Suping Ling e colleghi dell’Università di Leicester, in UK. Tuttavia è stato osservato un aumento dei tassi di moralità correlati al cancro nei soggetti di età compresa tra 75 e 85 anni.

Maggiore mortalità per cancro nei diabetici anziani e obesi

Durante un follow-up mediano di 8,4 anni questi pazienti hanno fatto registrare una variazione percentuale media annua (AAPC) dell’1,2% nel tasso di mortalità per cancro, che è aumentata all’1,6% dopo gli 85 anni. La mortalità è invece calata annualmente dell’1,4% e dello 0,2% rispettivamente nelle persone di 55 e 65 anni.

Analizzando i gruppi maggiormente colpiti da questo incremento della mortalità per cancro, i ricercatori hanno rilevato il maggior aumento annuale (5,8%) nelle persone con obesità patologica (BMI da 35 in su) mentre, a titolo comparativo, quelle con un peso corporeo normale (BMI 18,5-24,9) con diabete di tipo 2 hanno fatto registrare un aumento medio solo dello 0,7%.

Inoltre è stata osservata una variazione percentuale media annua dell’1,5% nella mortalità per cancro per le donne rispetto a un aumento dello 0,5% per gli uomini. «Tutti i tassi di mortalità e le proporzioni dei decessi per cancro sono stati più elevati negli uomini rispetto alle donne per la gran parte del periodo 1998-2018, ma il divario ha cominciato a ridursi intorno al 2012-2014» hanno fatto presente gli autori.

Sembrava esserci anche una tendenza a una maggiore mortalità per cancro nei fumatori ex o attuali (rispettivamente 0,6% e 3,4%) e nei soggetti di razza bianca (2,4%), mentre sono state osservate tendenze al ribasso per i non fumatori (-1,4%) e altre etnie (-3,4%). La variazione in quanti vivono in aree meno svantaggiate era dell’1,5%, rispetto a un aumento dell’1% per chi vive nelle aree più svantaggiate.

Più attenzione alle strategie di prevenzione del tumore

In questa popolazione diabetica sono emerse alcune tendenze di mortalità specifiche per tipo di neoplasia. Rispetto alla popolazione generale, tra il 1998 e il 2018 vi erano tassi di mortalità standardizzata (SMR) significativamente più elevati per diversi tipi di cancro tra le persone con diabete di tipo 2:

Colorettale: SMR 2,40

Pancreatico: SMR 2,12

Fegato: SMR 2,13

Endometriale: SMR 2,08

Polmone: SMR 1,04

Seno nelle donne: SMR 1,09

La mortalità per tutti i tumori è stata del 18% più alta nei pazienti con diabete di tipo 2 rispetto alla popolazione generale. Complessivamente, la mortalità per cancro del colon-retto, cancro del pancreas e cancro del fegato è stata rispettivamente di 2,4 volte, 2,12 volte e 2,13 volte superiore nei pazienti con diabete di tipo 2 rispetto alla popolazione generale.

La mortalità per carcinoma mammario era del 9% più elevata e quella per carcinoma endometriale era 2,08 volte superiore nelle donne con diabete di tipo 2 rispetto alle donne nella popolazione generale. È stata rilevata una costante tendenza al rialzo dei tassi di mortalità per cancro del pancreas, del fegato e del polmone a tutte le età, cancro del colon-retto nella maggior parte delle età, cancro al seno in età più giovane e cancro alla prostata e all’endometrio in età avanzata.

«La prevenzione delle malattie cardiovascolari è stata, ed è tuttora considerata una priorità nelle persone con diabete. I nostri risultati sfidano questa visione, mostrando che il cancro potrebbe aver superato le malattie cardiovascolari come principale causa di decesso nelle persone con diabete di tipo 2» hanno affermato gli autori. «Le strategie di prevenzione del tumore meritano pertanto un livello di attenzione almeno simile a quello riservato alle malattie cardiovascolari, in particolare per il cancro del colon-retto, del pancreas, del fegato e dell’endometrio, i cui tassi di mortalità erano sostanzialmente più alti nelle persone con diabete di tipo 2 rispetto alla popolazione generale».

«Le persistenti disuguaglianze nei tassi di mortalità per cancro dovute a fattori sociodemografici e l’ampliamento delle disparità in base allo stato di fumo suggeriscono che sono necessarie strategie personalizzate prevenzione e rilevamento del cancro» hanno concluso. «Ad esempio, alcuni sottogruppi come i fumatori hanno mostrato non solo tassi di mortalità in generale più elevati, ma anche una tendenza in aumento durante il periodo di studio».

Referenze

Ling S et al. Inequalities in cancer mortality trends in people with type 2 diabetes: 20 year population-based study in England. Diabetologia. 2023 Jan 24.

Leggi