10eLotto: breve storia di uno dei giochi numerici più popolari

Insieme al tradizionale Gioco del Lotto e al più recente MillionDAY, il 10eLotto è senza dubbio uno dei giochi numerici più popolari in assoluto; rientra nel novero dei giochi a quota fissa perché come nel caso degli altri due giochi precedentemente citati, l’entità del premio che è possibile vincere è già fissata in partenza a seconda della quantità di numeri indovinati dal giocatore.

10eLotto: dalle origini ai giorni nostri

Se le fonti sono discordanti su quale sia la data ufficiale della prima estrazione del Lotto (secondo alcuni risalirebbe al 9 settembre 1682 e sarebbe stata effettuata a Napoli), sicuramente certa è la data del debutto del 10eLotto: 10 giugno 2009; in quel giorno infatti iniziò la raccolta per il gioco e la prima estrazione avvenne il giorno seguente, l’11 giugno 2009. Va precisato che al momento del suo debutto il 10eLotto non era un gioco indipendente; per partecipare all’estrazione, infatti, era necessario effettuare una giocata al Lotto e versare una quota aggiuntiva.

Dopo non molto tempo, però, per l’esattezza a partire dal 21 luglio 2009, il 10eLotto fu svincolato dal Gioco del Lotto e divenne un gioco del tutto indipendente. Altre date di rilievo nella storia del gioco sono il 16 dicembre 2009 (introduzione delle estrazioni ogni 5 minuti), 26 giugno 2014 (introduzione dell’opzione Numero Oro), 3 ottobre 2017 (introduzione dell’opzione Doppio Oro), 10 settembre 2020 (introduzione dell’opzione 10eLotto EXTRA) e 26 ottobre 2022 (introduzione dell’opzione Gong).

Attualmente per giocare a 10eLotto si devono scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90, indicare la puntata e il tipo di estrazione (a intervallo di tempo, legata al lotto, immediata).

Per quanto riguarda le estrazioni legate al Gioco del Lotto (che si tengono ogni martedì, giovedì e sabato) è possibile la consultazione delle estrazioni 10eLotto in un archivio che raccoglie tutte le estrazioni suddivise mese per mese.

Il 10eLotto e il forte legame con il Sud Italia

Come il Gioco del Lotto, anche il 10eLotto è molto apprezzato dai giocatori di tutta Italia, ma il legame con le regioni meridionali è davvero eccezionale e sono molti i picchi di giocate che si registrano in regioni quali la Puglia, la Basilica, la Calabria e la Sicilia; l’amore degli abitanti del Sud verso questi giochi sembra decisamente ricambiato, come sembrano dimostrare le vincite recenti dell’isola; nel marzo 2023, a Caltanisetta, una giocata da un euro al 10eLotto ha fruttato al fortunato cliente l’interessante cifra di 1.000.000€; il giocatore ha azzeccato infatti 10 numeri su 10. Per la cronaca, la vincita massima giocando al 10eLotto è 5.000.000€ (occorre però indovinare non solo i 10 numeri base, ma anche i numeri dell’Opzione Doppio Oro).

A parte il recente episodio verificatosi a Caltanisetta, vi sono stati altri casi di giocate che hanno visto il Sud protagonista con vincite di tutto rispetto; diversi anni fa per esempio, nel dicembre del 2005, un’estrazione del Lotto fruttò cifre molto alte a giocatori residenti nei territori di Puglia, Calabria, Sicilia e Molise. Insomma, la Dea Bendata sembra amare molto le regioni meridionali della nostra penisola.