Veronica in radio e in digitale con “Ansietà”

ANSIETÀ è il nuovo singolo della cantautrice campana Veronica, disponibile ovunque. Il brano, scritto dalla stessa Veronica e prodotto dal musicista californiano Fantom, è distribuito da BELIEVE.

Dopo il successo del singolo TAROCCHI, la cantautrice ritorna sulla scena musicale con un brano dalla connotazione sperimentale, sia sonora che testuale. Infatti, ANSIETÀ è caratterizzato da un sound elettronico, che orbita attorno ad un pop sperimentale dal carattere forte, in cui convergono sonorità elettropop e sonorità dark pop.

Come afferma la stessa Veronica «per il mio nuovo singolo ho scelto di utilizzare suoni elettronici, che potessero mettere in risalto il testo. Racconto, infatti, cosa si prova a vivere in uno stato di ansia perenne, causata dall’alterata percezione che spesso sviluppiamo di noi stessi e che, in molti contesti, ci fa sentire imperfetti o non all’altezza di determinate situazioni. Questa visione distorta ci convince che anche gli altri possano vederci in quest’ottica negativa.

ANSIETÀ segna la chiusura del percorso precedentemente intrapreso dalla cantautrice, anticipando l’uscita del suo primo e atteso EP. Infatti, l’intento di Veronica è quello di proporre un singolo che si ponga come punto di rottura e distacco dalle sonorità e dalle tematiche che verranno affrontate nel suo prossimo progetto.

BIOGRAFIA VERONICA: Veronica Di Nocera è una cantautrice campana di 27 anni. Nel 2018 ha frequentato il Master of Music presso la Luiss Business School, grazie al quale ha avviato il suo progetto musicale.

Il 30 gennaio 2020 esce il suo primo brano Kaleidoscopio, incentrato sul tema del bullismo, è stato presentato alla Regione Campania. Il suo secondo singolo Wonder Woman, pubblicato il 10 giugno, è dedicato alla disparità di genere e alla violenza sulle donne, il cui videoclip raccoglie circa cinquanta testimonianze di donne e uomini inerenti alle tematiche affrontate. Acustico, pubblicato il 29 gennaio 2021, nasce da una sua esperienza personale: parla di suo cugino Desio, un bambino autistico. Veronica ha presentato Acustico al pubblico in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, presenziando ai programmi televisivi e radiofonici: Storie Italiane, Detto Fatto, RTL 102.5, Rai Radio2 e Rai Radio Live. Acustico, inoltre, è il videoclip vincitore del “Premio della Critica” dell’edizione 2021 del festival internazionale RAI” Tulipani di Seta Nera”. A luglio, Veronica ha preso parte alla finale del “Premio Bianca d’Aponte” e ha ricevuto il premio “Festival Estivo di Piombino – International Music Contest” come miglior progetto emergente. Nel 2021, Veronica è stata, inoltre, tra gli artisti selezionati tra Campania, Calabria e Sicilia per prendere parte al progetto Artworker, promosso dall’Università degli Studi di Salerno, per il quale ha composto il brano Madrugada, incentrato sulla condizione delle donne Afghane. A marzo del 2022 ha aperto una delle date del tour “Mostri” di Giorgieness. Vivarium, singolo uscito il 22 aprile 2022, è un brano incentrato sulla tematica del cambiamento climatico ed è stato presentato al TG2 per la rubrica “Tutto il bello che c’è”. Inoltre, il videoclip ha vinto il premio “Miglior soggetto” al festival internazionale RAI “Tulipani di Seta Nera”. A luglio del medesimo anno, Veronica ha organizzato il festival “IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL” e ha aperto il concerto di Federico Baroni presso il Teatro degli Eroi. Il 16 luglio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Premio Massimo Troisi”, per l’originalità del suo progetto musicale.

Il 18 novembre 2022 ha pubblicato il suo singolo Tarocchi, prodotto da Mario Romano, creatore della hit mondiale Tacatà, e distribuito da Universal Music. Ha presentato il brano al programma “Generazione Z” di Monica Setta.

A gennaio 2023 ha partecipato al programma di Rai2 “Viva Rai2” di Fiorello per “E Viva il Videobox”. Nello stesso mese, ha duettato con Caffellatte e Marco Sentieri durante le tappe dal vivo de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, di cui è opening act.