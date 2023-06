Sianlout, il progetto di Futura Dischi figlio della Gen Z torna con un brano notturno, nuovo episodio di una sperimentazione continua

SWEET MILK è il nuovo singolo dei SIANLOUT, fuori per Futura Dischi. Il progetto di Futura Dischi figlio della Gen Z torna con un brano notturno, nuovo episodio di una sperimentazione continua, capace di pescare da influenze musicali declinate in una formula contemporanea magnetica e originale.

SWEET MILK è il frammento di una storia che racconta dell’impossibilità di comunicare tra due persone. Da una parte, il pensare troppo che crea dubbi, e dall’altra, il rimanere nella propria zona di comfort senza mai rischiare snobbando tutto ciò che è nuovo.

BIO SIANLOUT

Lorenzo ed Angelo si sono conosciuti a 6 anni e non hanno mai smesso di crescere insieme, dalle scuole elementari all’istituto meccanografico, che attualmente frequentano. Dall’ascolto dei capostipiti del rap italiano, nasce la voglia di provare a scrivere qualcosa. sianlout in pochi mesi diventa da un gioco una ragione di vita. Una vita fatta di scuola, skate in giro per Napoli e abuso di bevande analcoliche. Il primo Ep dei sianlout, FRIGOBAR, uscito a inizio 2022 rappresenta la visione della musica di due ragazzi di 17 anni che non vogliono rinunciare al rap, alla trap metal, passando per l’indie e l’approccio lo-fi. Con questo EP conquistano diversi ingressi in playlist, tra cui Graffiti Pop e Novità Rap Italiano di Spotify, e Super-Indie di Apple Music, dimostrando dunque l’eterogeneità del loro sound.